- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
64 (91.42%)
亏损交易:
6 (8.57%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-38.07 USD
毛利:
116.95 USD (18 572 pips)
毛利亏损:
-54.39 USD (6 037 pips)
最大连续赢利:
60 (107.97 USD)
最大连续盈利:
107.97 USD (60)
夏普比率:
0.20
交易活动:
94.85%
最大入金加载:
35.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.20
长期交易:
33 (47.14%)
短期交易:
37 (52.86%)
利润因子:
2.15
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
1.83 USD
平均损失:
-9.07 USD
最大连续失误:
6 (-51.85 USD)
最大连续亏损:
-51.85 USD (6)
每月增长:
-4.09%
年度预测:
-49.61%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
51.97 USD (4.65%)
相对跌幅:
结余:
8.00% (52.03 USD)
净值:
47.90% (304.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|35
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDInd
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-6
|USDJPY
|17
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|10
|USDInd
|10
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|5K
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|908
|GBPUSD
|1.1K
|USDInd
|1K
|USDCAD
|243
|EURUSD
|197
|EURGBP
|195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.41 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +107.97 USD
最大连续亏损: -51.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
HFMarketsGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.08 × 13
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.11 × 104
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.18 × 268
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.35 × 26
|
Exness-MT5Real5
|0.36 × 11
|
TitanFX-MT5-01
|0.38 × 95
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.49 × 55
|
FXView-Live
|0.50 × 2
|
StriforLLC-Live
|0.67 × 3
它更适合复利的长期投资。 风险/回报率是相当该死的无利可图，但它的工作原理。 这些测试自2010年开始进行。 您不能在交易中冒险超过存款的2％。 最低存款额由1000元起
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
607
USD
USD
16
98%
70
91%
95%
2.15
0.89
USD
USD
48%
1:100