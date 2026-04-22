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Konstantin Martynov

One more chance

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Alpari-MT5
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盈利交易:
64 (91.42%)
亏损交易:
6 (8.57%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-38.07 USD
毛利:
116.95 USD (18 572 pips)
毛利亏损:
-54.39 USD (6 037 pips)
最大连续赢利:
60 (107.97 USD)
最大连续盈利:
107.97 USD (60)
夏普比率:
0.20
交易活动:
94.85%
最大入金加载:
35.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.20
长期交易:
33 (47.14%)
短期交易:
37 (52.86%)
利润因子:
2.15
预期回报:
0.89 USD
平均利润:
1.83 USD
平均损失:
-9.07 USD
最大连续失误:
6 (-51.85 USD)
最大连续亏损:
-51.85 USD (6)
每月增长:
-4.09%
年度预测:
-49.61%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
51.97 USD (4.65%)
相对跌幅:
结余:
8.00% (52.03 USD)
净值:
47.90% (304.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 35
USDJPY 10
AUDUSD 7
NZDUSD 5
GBPUSD 5
USDInd 4
USDCAD 2
EURUSD 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -6
USDJPY 17
AUDUSD 18
NZDUSD 9
GBPUSD 10
USDInd 10
USDCAD 2
EURUSD 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 5K
USDJPY 2K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 908
GBPUSD 1.1K
USDInd 1K
USDCAD 243
EURUSD 197
EURGBP 195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +5.41 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +107.97 USD
最大连续亏损: -51.85 USD

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FXOpen-MT5
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FBS-Real
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Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
HFMarketsGlobal-Live8
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.08 × 13
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real3
0.11 × 104
AlpariEvrasia-MT5
0.18 × 268
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
QTrade-Server
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.35 × 26
Exness-MT5Real5
0.36 × 11
TitanFX-MT5-01
0.38 × 95
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
AdmiralMarkets-MT5
0.49 × 55
FXView-Live
0.50 × 2
StriforLLC-Live
0.67 × 3
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它更适合复利的长期投资。 风险/回报率是相当该死的无利可图，但它的工作原理。 这些测试自2010年开始进行。 您不能在交易中冒险超过存款的2％。 最低存款额由1000元起
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2026.07.30 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 16:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 08:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.06 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 20:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.13 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.23 18:59
Share of trading days is too low
2026.04.23 18:59
Share of days for 80% of trades is too low
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USD
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70
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95%
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