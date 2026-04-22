Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 0.00 × 1 Dukascopy-live-1 0.00 × 1 FXCM-USDReal08 2.00 × 3 FOREX.comGlobalCN-Live 118 4.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика