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Сигналы / MetaTrader 4 / Retirement Savings 01
Yelena Claudia

Retirement Savings 01

Yelena Claudia
Yelena Claudia

Yelena Claudia

Full Time Trader
Supply & Demand Technique
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
FXCM-USDReal08
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
13 (76.47%)
Убыточных трейдов:
4 (23.53%)
Лучший трейд:
318.55 USD
Худший трейд:
-26.56 USD
Общая прибыль:
842.28 USD (84 220 pips)
Общий убыток:
-36.96 USD (3 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (111.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
30.32
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
17 (100.00%)
Профит фактор:
22.79
Мат. ожидание:
47.37 USD
Средняя прибыль:
64.79 USD
Средний убыток:
-9.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.56 USD (1)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26.56 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (26.56 USD)
По эквити:
20.21% (792.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 805
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 81K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +318.55 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +111.77 USD
Макс. убыток в серии: -26.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
2.00 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 118
4.00 × 1
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Minimum Equity = 3,000 USD

Semi Swing Gold Trade Only

Target Profit >= 24% /year

Very Conservative Trade with Low Risk & Low - Medium Reward

Trading Never MC

Must using Free Swap Account because we hold the transactions for long period

Нет отзывов
2026.08.04 20:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 03:39
Share of trading days is too low
2026.07.31 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 14:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.23 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 05:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 04:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 14:48
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.9% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 13:48
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 12.9% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 09:21
Share of trading days is too low
2026.06.22 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.22 08:21
Share of trading days is too low
2026.06.22 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.22 04:20
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.25% of days out of the 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 04:20
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.17% of days out of the 48 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Retirement Savings 01
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
4K
USD
11
0%
17
76%
100%
22.78
47.37
USD
20%
1:200
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