- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
13 (76.47%)
Убыточных трейдов:
4 (23.53%)
Лучший трейд:
318.55 USD
Худший трейд:
-26.56 USD
Общая прибыль:
842.28 USD (84 220 pips)
Общий убыток:
-36.96 USD (3 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (111.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
30.32
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
17 (100.00%)
Профит фактор:
22.79
Мат. ожидание:
47.37 USD
Средняя прибыль:
64.79 USD
Средний убыток:
-9.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.56 USD (1)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26.56 USD (0.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (26.56 USD)
По эквити:
20.21% (792.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|805
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|81K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +318.55 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +111.77 USD
Макс. убыток в серии: -26.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|2.00 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|4.00 × 1
Minimum Equity = 3,000 USD
Semi Swing Gold Trade Only
Target Profit >= 24% /year
Very Conservative Trade with Low Risk & Low - Medium Reward
Trading Never MC
Must using Free Swap Account because we hold the transactions for long period
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
11
0%
17
76%
100%
22.78
47.37
USD
USD
20%
1:200