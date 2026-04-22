- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
13 (76.47%)
亏损交易:
4 (23.53%)
最好交易:
318.55 USD
最差交易:
-26.56 USD
毛利:
842.28 USD (84 220 pips)
毛利亏损:
-36.96 USD (3 694 pips)
最大连续赢利:
5 (111.77 USD)
最大连续盈利:
661.85 USD (4)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.85%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
30.32
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
17 (100.00%)
利润因子:
22.79
预期回报:
47.37 USD
平均利润:
64.79 USD
平均损失:
-9.24 USD
最大连续失误:
1 (-26.56 USD)
最大连续亏损:
-26.56 USD (1)
每月增长:
3.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.56 USD (0.62%)
相对跌幅:
结余:
0.58% (26.56 USD)
净值:
20.21% (792.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|805
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|81K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +318.55 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +111.77 USD
最大连续亏损: -26.56 USD
Minimum Equity = 3,000 USD
Semi Swing Gold Trade Only
Target Profit >= 24% /year
Very Conservative Trade with Low Risk & Low - Medium Reward
Trading Never MC
Must using Free Swap Account because we hold the transactions for long period
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价格
成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
11
0%
17
76%
100%
22.78
47.37
USD
USD
20%
1:200