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Всего трейдов:
3 432
Прибыльных трейдов:
1 600 (46.62%)
Убыточных трейдов:
1 832 (53.38%)
Лучший трейд:
1 846.92 USD
Худший трейд:
-1 363.47 USD
Общая прибыль:
197 804.09 USD (40 960 152 pips)
Общий убыток:
-176 367.95 USD (36 309 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (4 944.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 944.71 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.84%
Макс. загрузка депозита:
13.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
1 816 (52.91%)
Коротких трейдов:
1 616 (47.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
123.63 USD
Средний убыток:
-96.27 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 841.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 841.52 USD (17)
Прирост в месяц:
10.31%
Годовой прогноз:
125.12%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
305.35 USD
Максимальная:
10 800.70 USD (32.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.51% (10 794.58 USD)
По эквити:
8.05% (841.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1129
|BTCUSD
|876
|USDJPY
|282
|GBPJPY
|210
|ETHUSD
|188
|CADJPY
|167
|CHINA50
|109
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|88
|US30
|78
|XTIUSD
|72
|USTEC
|68
|US500
|46
|HK50
|14
|CHINAH
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|-1.8K
|USDJPY
|5.3K
|GBPJPY
|-1.8K
|ETHUSD
|337
|CADJPY
|-945
|CHINA50
|4.8K
|EURJPY
|-235
|AUDJPY
|-1.6K
|US30
|1.6K
|XTIUSD
|975
|USTEC
|-1.4K
|US500
|360
|HK50
|191
|CHINAH
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|229K
|BTCUSD
|-1.7M
|USDJPY
|15K
|GBPJPY
|-11K
|ETHUSD
|32K
|CADJPY
|-5.1K
|CHINA50
|5.9M
|EURJPY
|-1.3K
|AUDJPY
|-13K
|US30
|114K
|XTIUSD
|1.4K
|USTEC
|-254K
|US500
|4.4K
|HK50
|269K
|CHINAH
|149K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 846.92 USD
Худший трейд: -1 363 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +4 944.71 USD
Макс. убыток в серии: -2 841.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real39
|0.25 × 4
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.13 × 156
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|25.96 × 154
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All strategies are trend-following with a single-position execution logic. As a multi-strategy portfolio, multiple concurrent orders may exist.
The system utilizes simple interest only, with no compounding.
The system utilizes simple interest only, with no compounding.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2 315%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
118
96%
3 432
46%
99%
1.12
6.25
USD
USD
70%
1:500