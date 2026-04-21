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Сигналы / MetaTrader 5 / ZhuJi Great Building
Yu Zhang

ZhuJi Great Building

Yu Zhang
Yu Zhang

Yu Zhang

3.7 (4)
I am a senior practitioner in Fintech industry.
And I have done a lot of academic research on financial markets.
From 2012, I work as a Quant.
Forex, stock and futures are my main trading varieties.
I can use MQL4, MQL5, C++, MySql, and Python.
63 продукта 1 сигнал 1 код 101 тема 168 комментариев
0 отзывов
Надежность
118 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 2 315%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 432
Прибыльных трейдов:
1 600 (46.62%)
Убыточных трейдов:
1 832 (53.38%)
Лучший трейд:
1 846.92 USD
Худший трейд:
-1 363.47 USD
Общая прибыль:
197 804.09 USD (40 960 152 pips)
Общий убыток:
-176 367.95 USD (36 309 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (4 944.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 944.71 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.84%
Макс. загрузка депозита:
13.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
1 816 (52.91%)
Коротких трейдов:
1 616 (47.09%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
123.63 USD
Средний убыток:
-96.27 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 841.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 841.52 USD (17)
Прирост в месяц:
10.31%
Годовой прогноз:
125.12%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
305.35 USD
Максимальная:
10 800.70 USD (32.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.51% (10 794.58 USD)
По эквити:
8.05% (841.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1129
BTCUSD 876
USDJPY 282
GBPJPY 210
ETHUSD 188
CADJPY 167
CHINA50 109
EURJPY 94
AUDJPY 88
US30 78
XTIUSD 72
USTEC 68
US500 46
HK50 14
CHINAH 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
BTCUSD -1.8K
USDJPY 5.3K
GBPJPY -1.8K
ETHUSD 337
CADJPY -945
CHINA50 4.8K
EURJPY -235
AUDJPY -1.6K
US30 1.6K
XTIUSD 975
USTEC -1.4K
US500 360
HK50 191
CHINAH 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 229K
BTCUSD -1.7M
USDJPY 15K
GBPJPY -11K
ETHUSD 32K
CADJPY -5.1K
CHINA50 5.9M
EURJPY -1.3K
AUDJPY -13K
US30 114K
XTIUSD 1.4K
USTEC -254K
US500 4.4K
HK50 269K
CHINAH 149K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 846.92 USD
Худший трейд: -1 363 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +4 944.71 USD
Макс. убыток в серии: -2 841.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.13 × 156
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
еще 2...
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All strategies are trend-following with a single-position execution logic. As a multi-strategy portfolio, multiple concurrent orders may exist.
The system utilizes simple interest only, with no compounding.
Нет отзывов
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.24 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.21 07:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.26% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 07:04
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZhuJi Great Building
50 USD в месяц
2 315%
0
0
USD
8K
USD
118
96%
3 432
46%
99%
1.12
6.25
USD
70%
1:500
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