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Yu Zhang

ZhuJi Great Building

Yu Zhang
Yu Zhang

Yu Zhang

  • Quant / Trader / Programmer 在  ShangHai
  • 中国
  • 7042
3.7 (4)
I am a senior practitioner in Fintech industry.
And I have done a lot of academic research on financial markets.
From 2012, I work as a Quant.
Forex, stock and futures are my main trading varieties.
I can use MQL4, MQL5, C++, MySql, and Python.
63 产品 1 信号 1 代码 101 主题 168 评论
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可靠性
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交易:
3 447
盈利交易:
1 604 (46.53%)
亏损交易:
1 843 (53.47%)
最好交易:
1 846.92 USD
最差交易:
-1 363.47 USD
毛利:
197 973.80 USD (40 978 259 pips)
毛利亏损:
-176 903.37 USD (36 395 741 pips)
最大连续赢利:
49 (4 944.71 USD)
最大连续盈利:
4 944.71 USD (49)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.84%
最大入金加载:
13.67%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.95
长期交易:
1 822 (52.86%)
短期交易:
1 625 (47.14%)
利润因子:
1.12
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
123.43 USD
平均损失:
-95.99 USD
最大连续失误:
17 (-2 841.52 USD)
最大连续亏损:
-2 841.52 USD (17)
每月增长:
1.26%
年度预测:
15.31%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
305.35 USD
最大值:
10 800.70 USD (32.66%)
相对跌幅:
结余:
69.51% (10 794.58 USD)
净值:
8.05% (841.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1137
BTCUSD 881
USDJPY 283
GBPJPY 210
ETHUSD 188
CADJPY 167
CHINA50 109
EURJPY 94
AUDJPY 88
US30 78
XTIUSD 72
USTEC 68
US500 47
HK50 14
CHINAH 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15K
BTCUSD -1.8K
USDJPY 5.2K
GBPJPY -1.8K
ETHUSD 337
CADJPY -945
CHINA50 4.8K
EURJPY -235
AUDJPY -1.6K
US30 1.6K
XTIUSD 975
USTEC -1.4K
US500 380
HK50 191
CHINAH 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 213K
BTCUSD -1.8M
USDJPY 15K
GBPJPY -11K
ETHUSD 32K
CADJPY -5.1K
CHINA50 5.9M
EURJPY -1.3K
AUDJPY -13K
US30 114K
XTIUSD 1.4K
USTEC -254K
US500 4.9K
HK50 269K
CHINAH 149K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
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最好交易: +1 846.92 USD
最差交易: -1 363 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +4 944.71 USD
最大连续亏损: -2 841.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Exness-MT5Real39
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
1.13 × 156
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
25.96 × 154
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All strategies are trend-following with a single-position execution logic. As a multi-strategy portfolio, multiple concurrent orders may exist.
The system utilizes simple interest only, with no compounding.
没有评论
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.24 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.21 07:04
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.26% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 07:04
A large drawdown may occur on the account again
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资金
结余
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交易
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ZhuJi Great Building
每月50 USD
2 205%
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0
USD
7.7K
USD
118
96%
3 447
46%
99%
1.11
6.11
USD
70%
1:500
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