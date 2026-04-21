Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live17 0.26 × 500 ICMarketsSC-Live26 0.38 × 16 ICMarkets-Live03 0.50 × 14 ICMarketsSC-Live04 0.51 × 212 ICMarkets-Live14 0.53 × 30 ICMarketsSC-Live32 0.54 × 323 ICMarketsSC-Live06 0.85 × 59 ICMarketsSC-Live33 0.88 × 872 ICMarketsSC-Live12 0.89 × 18 ICMarketsSC-Live10 0.92 × 1992 FPTradingLLC-Live4 1.17 × 6 LiteForex-ECN.com 1.45 × 20 RoboForex-ECN 1.66 × 1070 Pepperstone-Edge07 1.92 × 48 TradersWay-Live 3.14 × 35 PlaceATrade-Real-4 3.83 × 627 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 4.07 × 46 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 RSGFinance-Live 5.88 × 103 FBS-Real-5 7.00 × 2 RoboForex-ProCent-8 8.14 × 125 ICMarketsSC-Live25 11.36 × 14 еще 1... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика