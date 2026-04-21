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Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
257 (64.73%)
Убыточных трейдов:
140 (35.26%)
Лучший трейд:
53.60 USD
Худший трейд:
-11.21 USD
Общая прибыль:
767.03 USD (48 486 pips)
Общий убыток:
-237.57 USD (20 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (151.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
78.10%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
186 (46.85%)
Коротких трейдов:
211 (53.15%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-74.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.06 USD (10)
Прирост в месяц:
9.42%
Годовой прогноз:
114.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.59 USD
Максимальная:
74.06 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.91% (74.06 USD)
По эквити:
23.07% (247.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADCHF
|40
|AUDCHF
|40
|AUDCAD
|34
|AUDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURAUD
|23
|CADJPY
|18
|USDJPY
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|14
|EURJPY
|14
|EURUSD
|13
|EURCAD
|13
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|12
|EURNZD
|12
|GBPAUD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADCHF
|69
|AUDCHF
|105
|AUDCAD
|30
|AUDJPY
|24
|USDCHF
|41
|EURAUD
|22
|CADJPY
|10
|USDJPY
|21
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|17
|EURJPY
|18
|EURUSD
|32
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|15
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADCHF
|773
|AUDCHF
|-2.1K
|AUDCAD
|2.9K
|AUDJPY
|1.9K
|USDCHF
|2.3K
|EURAUD
|1.1K
|CADJPY
|1.2K
|USDJPY
|3.4K
|EURGBP
|229
|CHFJPY
|1.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|2.5K
|EURCAD
|1K
|AUDUSD
|1.7K
|EURCHF
|534
|EURNZD
|1.3K
|GBPAUD
|944
|GBPUSD
|846
|GBPCHF
|529
|GBPCAD
|700
|AUDNZD
|209
|GBPJPY
|484
|GBPNZD
|153
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.60 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +151.38 USD
Макс. убыток в серии: -74.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.26 × 500
|
ICMarketsSC-Live26
|0.38 × 16
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.51 × 212
|
ICMarkets-Live14
|0.53 × 30
|
ICMarketsSC-Live32
|0.54 × 323
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 59
|
ICMarketsSC-Live33
|0.88 × 872
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.92 × 1992
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 1070
|
Pepperstone-Edge07
|1.92 × 48
|
TradersWay-Live
|3.14 × 35
|
PlaceATrade-Real-4
|3.83 × 627
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.07 × 46
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
|
ICMarketsSC-Live25
|11.36 × 14
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Open basic on EMA, with minimum 1k per each 0.01 lot
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
24
100%
397
64%
78%
3.22
1.33
USD
USD
23%
1:500