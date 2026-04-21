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I Kadek Purnawan St

Pair Forex

I Kadek Purnawan St
I Kadek Purnawan St

I Kadek Purnawan St

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 65%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
397
Прибыльных трейдов:
257 (64.73%)
Убыточных трейдов:
140 (35.26%)
Лучший трейд:
53.60 USD
Худший трейд:
-11.21 USD
Общая прибыль:
767.03 USD (48 486 pips)
Общий убыток:
-237.57 USD (20 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (151.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
78.10%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
186 (46.85%)
Коротких трейдов:
211 (53.15%)
Профит фактор:
3.23
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-74.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.06 USD (10)
Прирост в месяц:
9.42%
Годовой прогноз:
114.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.59 USD
Максимальная:
74.06 USD (5.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.91% (74.06 USD)
По эквити:
23.07% (247.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADCHF 40
AUDCHF 40
AUDCAD 34
AUDJPY 28
USDCHF 28
EURAUD 23
CADJPY 18
USDJPY 17
EURGBP 15
CHFJPY 14
USDCAD 14
EURJPY 14
EURUSD 13
EURCAD 13
AUDUSD 12
EURCHF 12
EURNZD 12
GBPAUD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 10
GBPCAD 7
AUDNZD 6
GBPJPY 4
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADCHF 69
AUDCHF 105
AUDCAD 30
AUDJPY 24
USDCHF 41
EURAUD 22
CADJPY 10
USDJPY 21
EURGBP 23
CHFJPY 14
USDCAD 17
EURJPY 18
EURUSD 32
EURCAD 9
AUDUSD 22
EURCHF 15
EURNZD 7
GBPAUD 13
GBPUSD 11
GBPCHF 10
GBPCAD 6
AUDNZD 4
GBPJPY 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADCHF 773
AUDCHF -2.1K
AUDCAD 2.9K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 2.3K
EURAUD 1.1K
CADJPY 1.2K
USDJPY 3.4K
EURGBP 229
CHFJPY 1.9K
USDCAD 1.1K
EURJPY 2.8K
EURUSD 2.5K
EURCAD 1K
AUDUSD 1.7K
EURCHF 534
EURNZD 1.3K
GBPAUD 944
GBPUSD 846
GBPCHF 529
GBPCAD 700
AUDNZD 209
GBPJPY 484
GBPNZD 153
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.60 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +151.38 USD
Макс. убыток в серии: -74.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.26 × 500
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarkets-Live03
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.51 × 212
ICMarkets-Live14
0.53 × 30
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 323
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 59
ICMarketsSC-Live33
0.88 × 872
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.92 × 1992
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
1.66 × 1070
Pepperstone-Edge07
1.92 × 48
TradersWay-Live
3.14 × 35
PlaceATrade-Real-4
3.83 × 627
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.07 × 46
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
ICMarketsSC-Live25
11.36 × 14
еще 1...
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Open basic on EMA, with minimum 1k per each 0.01 lot
Нет отзывов
2026.06.30 15:08
No swaps are charged
2026.06.30 15:08
No swaps are charged
2026.06.30 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 19:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pair Forex
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
1.1K
USD
24
100%
397
64%
78%
3.22
1.33
USD
23%
1:500
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