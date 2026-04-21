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I Kadek Purnawan St

Pair Forex

I Kadek Purnawan St
I Kadek Purnawan St

I Kadek Purnawan St

0 reviews
Reliability
23 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 64%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
396
Profit Trades:
256 (64.64%)
Loss Trades:
140 (35.35%)
Best trade:
53.60 USD
Worst trade:
-11.21 USD
Gross Profit:
759.45 USD (47 284 pips)
Gross Loss:
-237.57 USD (20 100 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (151.38 USD)
Maximal consecutive profit:
151.38 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
78.10%
Max deposit load:
14.33%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.05
Long Trades:
185 (46.72%)
Short Trades:
211 (53.28%)
Profit Factor:
3.20
Expected Payoff:
1.32 USD
Average Profit:
2.97 USD
Average Loss:
-1.70 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-74.06 USD)
Maximal consecutive loss:
-74.06 USD (10)
Monthly growth:
9.32%
Annual Forecast:
113.09%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.59 USD
Maximal:
74.06 USD (5.54%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.91% (74.06 USD)
By Equity:
23.07% (247.13 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CADCHF 40
AUDCHF 40
AUDCAD 34
AUDJPY 28
USDCHF 28
EURAUD 23
CADJPY 18
USDJPY 16
EURGBP 15
CHFJPY 14
USDCAD 14
EURJPY 14
EURUSD 13
EURCAD 13
AUDUSD 12
EURCHF 12
EURNZD 12
GBPAUD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 10
GBPCAD 7
AUDNZD 6
GBPJPY 4
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CADCHF 69
AUDCHF 105
AUDCAD 30
AUDJPY 24
USDCHF 41
EURAUD 22
CADJPY 10
USDJPY 14
EURGBP 23
CHFJPY 14
USDCAD 17
EURJPY 18
EURUSD 32
EURCAD 9
AUDUSD 22
EURCHF 15
EURNZD 7
GBPAUD 13
GBPUSD 11
GBPCHF 10
GBPCAD 6
AUDNZD 4
GBPJPY 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CADCHF 773
AUDCHF -2.1K
AUDCAD 2.9K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 2.3K
EURAUD 1.1K
CADJPY 1.2K
USDJPY 2.2K
EURGBP 229
CHFJPY 1.9K
USDCAD 1.1K
EURJPY 2.8K
EURUSD 2.5K
EURCAD 1K
AUDUSD 1.7K
EURCHF 534
EURNZD 1.3K
GBPAUD 944
GBPUSD 846
GBPCHF 529
GBPCAD 700
AUDNZD 209
GBPJPY 484
GBPNZD 153
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +53.60 USD
Worst trade: -11 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +151.38 USD
Maximal consecutive loss: -74.06 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live17" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.26 × 500
ICMarkets-Live03
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.51 × 212
ICMarkets-Live14
0.53 × 30
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 323
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 59
ICMarketsSC-Live33
0.88 × 872
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.92 × 1992
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
1.66 × 1070
Pepperstone-Edge07
1.92 × 48
TradersWay-Live
3.14 × 35
PlaceATrade-Real-4
3.83 × 627
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.07 × 46
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 124
ICMarketsSC-Live25
11.36 × 14
1 more...
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Open basic on EMA, with minimum 1k per each 0.01 lot
No reviews
2026.06.30 15:08
No swaps are charged
2026.06.30 15:08
No swaps are charged
2026.06.30 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 19:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Pair Forex
30 USD per month
64%
0
0
USD
1.1K
USD
23
100%
396
64%
78%
3.19
1.32
USD
23%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

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