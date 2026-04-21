- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
396
Profit Trades:
256 (64.64%)
Loss Trades:
140 (35.35%)
Best trade:
53.60 USD
Worst trade:
-11.21 USD
Gross Profit:
759.45 USD (47 284 pips)
Gross Loss:
-237.57 USD (20 100 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (151.38 USD)
Maximal consecutive profit:
151.38 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
78.10%
Max deposit load:
14.33%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
16
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.05
Long Trades:
185 (46.72%)
Short Trades:
211 (53.28%)
Profit Factor:
3.20
Expected Payoff:
1.32 USD
Average Profit:
2.97 USD
Average Loss:
-1.70 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-74.06 USD)
Maximal consecutive loss:
-74.06 USD (10)
Monthly growth:
9.32%
Annual Forecast:
113.09%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.59 USD
Maximal:
74.06 USD (5.54%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.91% (74.06 USD)
By Equity:
23.07% (247.13 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|CADCHF
|40
|AUDCHF
|40
|AUDCAD
|34
|AUDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURAUD
|23
|CADJPY
|18
|USDJPY
|16
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|14
|EURJPY
|14
|EURUSD
|13
|EURCAD
|13
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|12
|EURNZD
|12
|GBPAUD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CADCHF
|69
|AUDCHF
|105
|AUDCAD
|30
|AUDJPY
|24
|USDCHF
|41
|EURAUD
|22
|CADJPY
|10
|USDJPY
|14
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|17
|EURJPY
|18
|EURUSD
|32
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|15
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|11
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CADCHF
|773
|AUDCHF
|-2.1K
|AUDCAD
|2.9K
|AUDJPY
|1.9K
|USDCHF
|2.3K
|EURAUD
|1.1K
|CADJPY
|1.2K
|USDJPY
|2.2K
|EURGBP
|229
|CHFJPY
|1.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|2.5K
|EURCAD
|1K
|AUDUSD
|1.7K
|EURCHF
|534
|EURNZD
|1.3K
|GBPAUD
|944
|GBPUSD
|846
|GBPCHF
|529
|GBPCAD
|700
|AUDNZD
|209
|GBPJPY
|484
|GBPNZD
|153
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +53.60 USD
Worst trade: -11 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +151.38 USD
Maximal consecutive loss: -74.06 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live17" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.26 × 500
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.51 × 212
|
ICMarkets-Live14
|0.53 × 30
|
ICMarketsSC-Live32
|0.54 × 323
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 59
|
ICMarketsSC-Live33
|0.88 × 872
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.92 × 1992
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 1070
|
Pepperstone-Edge07
|1.92 × 48
|
TradersWay-Live
|3.14 × 35
|
PlaceATrade-Real-4
|3.83 × 627
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.07 × 46
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 124
|
ICMarketsSC-Live25
|11.36 × 14
Open basic on EMA, with minimum 1k per each 0.01 lot
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
64%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
100%
396
64%
78%
3.19
1.32
USD
USD
23%
1:500