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I Kadek Purnawan St

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盈利交易:
259 (64.75%)
亏损交易:
141 (35.25%)
最好交易:
53.60 USD
最差交易:
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毛利:
770.11 USD (48 794 pips)
毛利亏损:
-237.80 USD (20 122 pips)
最大连续赢利:
10 (151.38 USD)
最大连续盈利:
151.38 USD (10)
夏普比率:
0.26
交易活动:
76.99%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.19
长期交易:
186 (46.50%)
短期交易:
214 (53.50%)
利润因子:
3.24
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
2.97 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
10 (-74.06 USD)
最大连续亏损:
-74.06 USD (10)
每月增长:
9.38%
年度预测:
113.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.59 USD
最大值:
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相对跌幅:
结余:
6.91% (74.06 USD)
净值:
23.07% (247.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADCHF 40
AUDCHF 40
AUDCAD 34
AUDJPY 28
USDCHF 28
EURAUD 23
CADJPY 18
USDJPY 17
EURGBP 15
CHFJPY 14
USDCAD 14
EURJPY 14
EURUSD 13
EURCAD 13
GBPUSD 13
AUDUSD 12
EURCHF 12
EURNZD 12
GBPAUD 11
GBPCHF 10
GBPCAD 7
AUDNZD 6
GBPJPY 4
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADCHF 69
AUDCHF 105
AUDCAD 30
AUDJPY 24
USDCHF 41
EURAUD 22
CADJPY 10
USDJPY 21
EURGBP 23
CHFJPY 14
USDCAD 17
EURJPY 18
EURUSD 32
EURCAD 9
GBPUSD 13
AUDUSD 22
EURCHF 15
EURNZD 7
GBPAUD 13
GBPCHF 10
GBPCAD 6
AUDNZD 4
GBPJPY 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADCHF 773
AUDCHF -2.1K
AUDCAD 2.9K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 2.3K
EURAUD 1.1K
CADJPY 1.2K
USDJPY 3.4K
EURGBP 229
CHFJPY 1.9K
USDCAD 1.1K
EURJPY 2.8K
EURUSD 2.5K
EURCAD 1K
GBPUSD 1.1K
AUDUSD 1.7K
EURCHF 534
EURNZD 1.3K
GBPAUD 944
GBPCHF 529
GBPCAD 700
AUDNZD 209
GBPJPY 484
GBPNZD 153
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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0.24 × 17
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0.26 × 500
ICMarketsSC-Live26
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0.51 × 212
ICMarkets-Live14
0.53 × 30
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 323
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0.85 × 59
ICMarketsSC-Live33
0.88 × 872
ICMarketsSC-Live12
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1.66 × 1070
Pepperstone-Edge07
1.92 × 48
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PlaceATrade-Real-4
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4.07 × 46
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
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FBS-Real-5
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2026.06.30 15:08
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2026.06.30 15:08
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2026.06.30 10:04
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2026.05.08 19:10
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2026.04.21 06:04
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