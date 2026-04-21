- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
400
盈利交易:
259 (64.75%)
亏损交易:
141 (35.25%)
最好交易:
53.60 USD
最差交易:
-11.21 USD
毛利:
770.11 USD (48 794 pips)
毛利亏损:
-237.80 USD (20 122 pips)
最大连续赢利:
10 (151.38 USD)
最大连续盈利:
151.38 USD (10)
夏普比率:
0.26
交易活动:
76.99%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.19
长期交易:
186 (46.50%)
短期交易:
214 (53.50%)
利润因子:
3.24
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
2.97 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
10 (-74.06 USD)
最大连续亏损:
-74.06 USD (10)
每月增长:
9.38%
年度预测:
113.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.59 USD
最大值:
74.06 USD (5.54%)
相对跌幅:
结余:
6.91% (74.06 USD)
净值:
23.07% (247.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADCHF
|40
|AUDCHF
|40
|AUDCAD
|34
|AUDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURAUD
|23
|CADJPY
|18
|USDJPY
|17
|EURGBP
|15
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|14
|EURJPY
|14
|EURUSD
|13
|EURCAD
|13
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|12
|EURNZD
|12
|GBPAUD
|11
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADCHF
|69
|AUDCHF
|105
|AUDCAD
|30
|AUDJPY
|24
|USDCHF
|41
|EURAUD
|22
|CADJPY
|10
|USDJPY
|21
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|14
|USDCAD
|17
|EURJPY
|18
|EURUSD
|32
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|15
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|13
|GBPCHF
|10
|GBPCAD
|6
|AUDNZD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADCHF
|773
|AUDCHF
|-2.1K
|AUDCAD
|2.9K
|AUDJPY
|1.9K
|USDCHF
|2.3K
|EURAUD
|1.1K
|CADJPY
|1.2K
|USDJPY
|3.4K
|EURGBP
|229
|CHFJPY
|1.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|2.8K
|EURUSD
|2.5K
|EURCAD
|1K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|1.7K
|EURCHF
|534
|EURNZD
|1.3K
|GBPAUD
|944
|GBPCHF
|529
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|700
|AUDNZD
|209
|GBPJPY
|484
|GBPNZD
|153
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.60 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +151.38 USD
最大连续亏损: -74.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.26 × 500
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 24
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.51 × 212
|
ICMarkets-Live14
|0.53 × 30
|
ICMarketsSC-Live32
|0.54 × 323
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 59
|
ICMarketsSC-Live33
|0.88 × 872
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.92 × 1992
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 1070
|
Pepperstone-Edge07
|1.92 × 48
|
TradersWay-Live
|3.14 × 35
|
PlaceATrade-Real-4
|3.83 × 627
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.07 × 46
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
|
ICMarketsSC-Live25
|11.36 × 14
Open basic on EMA, with minimum 1k per each 0.01 lot
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
66%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
24
100%
400
64%
77%
3.23
1.33
USD
USD
23%
1:500