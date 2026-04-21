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Сигналы / MetaTrader 5 / Sentinel Algo Trading
Roman Rak

Sentinel Algo Trading

Roman Rak
Roman Rak

Roman Rak

Algo trader and trading bot developer with 5+ years
of experience.
Founder of Sentinel Algo Trading — automated portfolio
of 11 strategies on MT5 via Bybit TradFi.
Instruments: Forex, Gold, Indices
Products available on cTrader Store: ctrader.com/profile/RomanR
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 8%
Bybit-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
221 (50.22%)
Убыточных трейдов:
219 (49.77%)
Лучший трейд:
228.79 UST
Худший трейд:
-130.09 UST
Общая прибыль:
6 046.58 UST (3 196 675 pips)
Общий убыток:
-5 646.39 UST (2 940 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (198.01 UST)
Макс. прибыль в серии:
374.22 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
69.27%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
333 (75.68%)
Коротких трейдов:
107 (24.32%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.91 UST
Средняя прибыль:
27.36 UST
Средний убыток:
-25.78 UST
Макс. серия проигрышей:
9 (-143.23 UST)
Макс. убыток в серии:
-326.42 UST (6)
Прирост в месяц:
-0.75%
Годовой прогноз:
-9.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.85 UST
Максимальная:
826.03 UST (13.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.43% (826.33 UST)
По эквити:
6.03% (350.25 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DJ30 102
GER40 91
XAUUSD+ 70
NAS100 70
EURJPY+ 69
USDJPY+ 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DJ30 -134
GER40 494
XAUUSD+ 505
NAS100 -78
EURJPY+ 38
USDJPY+ -425
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DJ30 -65K
GER40 321K
XAUUSD+ 51K
NAS100 -48K
EURJPY+ 756
USDJPY+ -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.79 UST
Худший трейд: -130 UST
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +198.01 UST
Макс. убыток в серии: -143.23 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
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Sentinel Algo Trading — полностью автоматизированный 
портфель из 11 стратегий на MetaTrader 5 через Bybit TradFi.

Инструменты: XAUUSD, EURJPY, USDJPY, GER40, NAS100, DJ30
Типы стратегий:
- Пробой диапазона (Long & Short)
- Go Long (только Long)
- Turnaround Tuesday (только Long)

Результаты бэктеста (Январь 2025 — Апрель 2026):
✅ Доходность: +247%
✅ $5,000 → $17,363
✅ 14/16 прибыльных месяцев
✅ Макс. просадка: -19.14%
✅ vs S&P500: в 15 раз лучше

Полностью автоматически 24/5. Минимальный капитал: $3,000

Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Нет отзывов
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 21:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.28 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.28 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 16:01
Share of trading days is too low
2026.04.27 16:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.27 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 06:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 06:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 06:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.21 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.21 06:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sentinel Algo Trading
50 USD в месяц
8%
0
0
USD
5.6K
UST
16
98%
440
50%
69%
1.07
0.91
UST
13%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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