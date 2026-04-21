- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
440
Прибыльных трейдов:
221 (50.22%)
Убыточных трейдов:
219 (49.77%)
Лучший трейд:
228.79 UST
Худший трейд:
-130.09 UST
Общая прибыль:
6 046.58 UST (3 196 675 pips)
Общий убыток:
-5 646.39 UST (2 940 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (198.01 UST)
Макс. прибыль в серии:
374.22 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
69.27%
Макс. загрузка депозита:
3.42%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
333 (75.68%)
Коротких трейдов:
107 (24.32%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.91 UST
Средняя прибыль:
27.36 UST
Средний убыток:
-25.78 UST
Макс. серия проигрышей:
9 (-143.23 UST)
Макс. убыток в серии:
-326.42 UST (6)
Прирост в месяц:
-0.75%
Годовой прогноз:
-9.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.85 UST
Максимальная:
826.03 UST (13.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.43% (826.33 UST)
По эквити:
6.03% (350.25 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DJ30
|102
|GER40
|91
|XAUUSD+
|70
|NAS100
|70
|EURJPY+
|69
|USDJPY+
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DJ30
|-134
|GER40
|494
|XAUUSD+
|505
|NAS100
|-78
|EURJPY+
|38
|USDJPY+
|-425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DJ30
|-65K
|GER40
|321K
|XAUUSD+
|51K
|NAS100
|-48K
|EURJPY+
|756
|USDJPY+
|-3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.79 UST
Худший трейд: -130 UST
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +198.01 UST
Макс. убыток в серии: -143.23 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
Sentinel Algo Trading — полностью автоматизированный
портфель из 11 стратегий на MetaTrader 5 через Bybit TradFi.
Инструменты: XAUUSD, EURJPY, USDJPY, GER40, NAS100, DJ30
Типы стратегий:
- Пробой диапазона (Long & Short)
- Go Long (только Long)
- Turnaround Tuesday (только Long)
Результаты бэктеста (Январь 2025 — Апрель 2026):
✅ Доходность: +247%
✅ $5,000 → $17,363
✅ 14/16 прибыльных месяцев
✅ Макс. просадка: -19.14%
✅ vs S&P500: в 15 раз лучше
Полностью автоматически 24/5. Минимальный капитал: $3,000
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
5.6K
UST
UST
16
98%
440
50%
69%
1.07
0.91
UST
UST
13%
1:500