- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
448
盈利交易:
226 (50.44%)
亏损交易:
222 (49.55%)
最好交易:
228.79 UST
最差交易:
-130.09 UST
毛利:
6 068.51 UST (3 202 972 pips)
毛利亏损:
-5 685.88 UST (2 946 171 pips)
最大连续赢利:
8 (198.01 UST)
最大连续盈利:
374.22 UST (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
69.27%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.46
长期交易:
338 (75.45%)
短期交易:
110 (24.55%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.85 UST
平均利润:
26.85 UST
平均损失:
-25.61 UST
最大连续失误:
9 (-143.23 UST)
最大连续亏损:
-326.42 UST (6)
每月增长:
-2.11%
年度预测:
-27.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
89.85 UST
最大值:
826.03 UST (13.49%)
相对跌幅:
结余:
13.43% (826.33 UST)
净值:
6.03% (350.25 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DJ30
|103
|GER40
|94
|XAUUSD+
|72
|EURJPY+
|71
|NAS100
|70
|USDJPY+
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DJ30
|-136
|GER40
|494
|XAUUSD+
|520
|EURJPY+
|8
|NAS100
|-78
|USDJPY+
|-425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DJ30
|-67K
|GER40
|322K
|XAUUSD+
|52K
|EURJPY+
|545
|NAS100
|-48K
|USDJPY+
|-3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.79 UST
最差交易: -130 UST
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +198.01 UST
最大连续亏损: -143.23 UST
Sentinel Algo Trading — 基于Bybit TradFi的MetaTrader 5
全自动交易组合，包含11个策略。
交易品种: XAUUSD, EURJPY, USDJPY, GER40, NAS100, DJ30
策略类型:
- 区间突破 (多空双向)
- 趋势做多 (仅做多)
- 周二反转 (仅做多)
回测结果 (2025年1月 — 2026年4月):
✅ 收益率: +247%
✅ $5,000 → $17,363
✅ 16个月中14个月盈利
✅ 最大回撤: -19.14%
✅ 对比S&P500: 高出15倍
全自动24/5运行。最低资金: $3,000
过往业绩不代表未来收益。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
7%
0
0
USD
USD
5.6K
UST
UST
16
98%
448
50%
69%
1.06
0.85
UST
UST
13%
1:500