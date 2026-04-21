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信号 / MetaTrader 5 / Sentinel Algo Trading
Roman Rak

Sentinel Algo Trading

Roman Rak
Roman Rak

Roman Rak

Algo trader and trading bot developer with 5+ years
of experience.
Founder of Sentinel Algo Trading — automated portfolio
of 11 strategies on MT5 via Bybit TradFi.
Instruments: Forex, Gold, Indices
Products available on cTrader Store: ctrader.com/profile/RomanR
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 7%
Bybit-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
448
盈利交易:
226 (50.44%)
亏损交易:
222 (49.55%)
最好交易:
228.79 UST
最差交易:
-130.09 UST
毛利:
6 068.51 UST (3 202 972 pips)
毛利亏损:
-5 685.88 UST (2 946 171 pips)
最大连续赢利:
8 (198.01 UST)
最大连续盈利:
374.22 UST (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
69.27%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.46
长期交易:
338 (75.45%)
短期交易:
110 (24.55%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.85 UST
平均利润:
26.85 UST
平均损失:
-25.61 UST
最大连续失误:
9 (-143.23 UST)
最大连续亏损:
-326.42 UST (6)
每月增长:
-2.11%
年度预测:
-27.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
89.85 UST
最大值:
826.03 UST (13.49%)
相对跌幅:
结余:
13.43% (826.33 UST)
净值:
6.03% (350.25 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DJ30 103
GER40 94
XAUUSD+ 72
EURJPY+ 71
NAS100 70
USDJPY+ 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DJ30 -136
GER40 494
XAUUSD+ 520
EURJPY+ 8
NAS100 -78
USDJPY+ -425
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DJ30 -67K
GER40 322K
XAUUSD+ 52K
EURJPY+ 545
NAS100 -48K
USDJPY+ -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +228.79 UST
最差交易: -130 UST
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +198.01 UST
最大连续亏损: -143.23 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
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Sentinel Algo Trading — 基于Bybit TradFi的MetaTrader 5
全自动交易组合，包含11个策略。

交易品种: XAUUSD, EURJPY, USDJPY, GER40, NAS100, DJ30
策略类型:
- 区间突破 (多空双向)
- 趋势做多 (仅做多)
- 周二反转 (仅做多)

回测结果 (2025年1月 — 2026年4月):
✅ 收益率: +247%
✅ $5,000 → $17,363
✅ 16个月中14个月盈利
✅ 最大回撤: -19.14%
✅ 对比S&P500: 高出15倍

全自动24/5运行。最低资金: $3,000

过往业绩不代表未来收益。
没有评论
2026.07.07 12:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 21:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.05 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.28 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.28 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 16:01
Share of trading days is too low
2026.04.27 16:01
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.27 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.21 06:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 06:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 06:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.21 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.21 06:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sentinel Algo Trading
每月50 USD
7%
0
0
USD
5.6K
UST
16
98%
448
50%
69%
1.06
0.85
UST
13%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载