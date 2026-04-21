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Сигналы / MetaTrader 4 / MD caijue
Mingze Yang

MD caijue

Mingze Yang
Mingze Yang

Mingze Yang

V:mingmo
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 44 USD в месяц
прирост с 2026 88%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 777
Прибыльных трейдов:
1 158 (65.16%)
Убыточных трейдов:
619 (34.83%)
Лучший трейд:
327.10 USD
Худший трейд:
-114.29 USD
Общая прибыль:
14 370.87 USD (9 690 150 pips)
Общий убыток:
-6 970.93 USD (6 382 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 654.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 654.24 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.18%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
13.30
Длинных трейдов:
861 (48.45%)
Коротких трейдов:
916 (51.55%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
12.41 USD
Средний убыток:
-11.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-556.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-556.07 USD (10)
Прирост в месяц:
13.31%
Годовой прогноз:
161.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.53 USD
Максимальная:
556.46 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (556.46 USD)
По эквити:
14.88% (1 793.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1777
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +327.10 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 654.24 USD
Макс. убыток в серии: -556.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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Нет отзывов
2026.07.16 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 05:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 09:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.18 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.21 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.21 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MD caijue
44 USD в месяц
88%
0
0
USD
12K
USD
17
0%
1 777
65%
65%
2.06
4.16
USD
15%
1:500
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