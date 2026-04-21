- Прирост
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Всего трейдов:
1 777
Прибыльных трейдов:
1 158 (65.16%)
Убыточных трейдов:
619 (34.83%)
Лучший трейд:
327.10 USD
Худший трейд:
-114.29 USD
Общая прибыль:
14 370.87 USD (9 690 150 pips)
Общий убыток:
-6 970.93 USD (6 382 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 654.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 654.24 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.18%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
13.30
Длинных трейдов:
861 (48.45%)
Коротких трейдов:
916 (51.55%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
12.41 USD
Средний убыток:
-11.26 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-556.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-556.07 USD (10)
Прирост в месяц:
13.31%
Годовой прогноз:
161.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.53 USD
Максимальная:
556.46 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (556.46 USD)
По эквити:
14.88% (1 793.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1777
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +327.10 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 654.24 USD
Макс. убыток в серии: -556.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
44 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
17
0%
1 777
65%
65%
2.06
4.16
USD
USD
15%
1:500