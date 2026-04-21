- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 799
盈利交易:
1 176 (65.36%)
亏损交易:
623 (34.63%)
最好交易:
327.10 USD
最差交易:
-114.29 USD
毛利:
14 433.80 USD (9 753 000 pips)
毛利亏损:
-6 975.54 USD (6 387 623 pips)
最大连续赢利:
16 (1 654.24 USD)
最大连续盈利:
1 654.24 USD (16)
夏普比率:
0.17
交易活动:
64.08%
最大入金加载:
4.59%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
60
平均持有时间:
4 小时
采收率:
13.40
长期交易:
883 (49.08%)
短期交易:
916 (50.92%)
利润因子:
2.07
预期回报:
4.15 USD
平均利润:
12.27 USD
平均损失:
-11.20 USD
最大连续失误:
10 (-556.07 USD)
最大连续亏损:
-556.07 USD (10)
每月增长:
13.68%
年度预测:
165.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
30.53 USD
最大值:
556.46 USD (4.07%)
相对跌幅:
结余:
4.61% (556.46 USD)
净值:
14.88% (1 793.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +327.10 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 654.24 USD
最大连续亏损: -556.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月44 USD
89%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
18
0%
1 799
65%
64%
2.06
4.15
USD
USD
15%
1:500