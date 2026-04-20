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Qi Kai Fan

Gold V4 SV EBC 455

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 12%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
45 (76.27%)
Убыточных трейдов:
14 (23.73%)
Лучший трейд:
20.92 USD
Худший трейд:
-11.48 USD
Общая прибыль:
204.59 USD (20 485 pips)
Общий убыток:
-152.17 USD (14 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (30.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.04 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.14%
Макс. загрузка депозита:
2.13%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
24 (40.68%)
Коротких трейдов:
35 (59.32%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
4.55 USD
Средний убыток:
-10.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-60.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.90 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.15%
Годовой прогноз:
-74.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.12 USD
Максимальная:
61.32 USD (10.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.89% (61.26 USD)
По эквити:
2.22% (9.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.92 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +30.05 USD
Макс. убыток в серии: -60.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Gold V4 steady version.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid. 

Win ratio is around 86%,  and with suitable profit/loss ratio, it still has drawdown period,  but it can cover.

3% risk,  and expected 100% APY  with 10% DD according to backtest from 2025 till now.

The system is desigened for smaller money,  if u use bigger account , need to set lower risk. 

It is a breakout scalper strategy, so better to use VPS close to my server.


You can copy here with subscription fee.

Or freely copy on EBC directly,   but it's need you to register an account with my EBC's link : click me 

Then I will PM you the details, thanks.


Нет отзывов
2026.07.13 14:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 02:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 23:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.03 09:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.12 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.24 05:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.23 17:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.21 16:02
Share of trading days is too low
2026.04.21 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.21 16:02
High risk of negative slippage when copying deals
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Цена
Прирост
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Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold V4 SV EBC 455
49 USD в месяц
12%
0
0
USD
508
USD
16
100%
59
76%
0%
1.34
0.89
USD
11%
1:500
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