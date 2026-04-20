- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
Gold V4 steady version.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Win ratio is around 86%, and with suitable profit/loss ratio, it still has drawdown period, but it can cover.
3% risk, and expected 100% APY with 10% DD according to backtest from 2025 till now.
The system is desigened for smaller money, if u use bigger account , need to set lower risk.
It is a breakout scalper strategy, so better to use VPS close to my server.
You can copy here with subscription fee.
Or freely copy on EBC directly, but it's need you to register an account with my EBC's link : click me
Then I will PM you the details, thanks.
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