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Сигналы / MetaTrader 4 / NoFear MT4
Daniel Moraes Da Silva

NoFear MT4

Daniel Moraes Da Silva
Daniel Moraes Da Silva

Daniel Moraes Da Silva

3.8 (45)
NOTE: Explanations about Copy Trading: www.tothemoonrobot.com/copy-trading-tothemoon-robot
2 продукта 21 сигнал
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
RoboForex-ECN-3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
58 (65.16%)
Убыточных трейдов:
31 (34.83%)
Лучший трейд:
11.43 USD
Худший трейд:
-8.95 USD
Общая прибыль:
147.35 USD (9 688 pips)
Общий убыток:
-77.58 USD (9 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (7.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.04 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
62.49%
Макс. загрузка депозита:
5.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.75
Длинных трейдов:
46 (51.69%)
Коротких трейдов:
43 (48.31%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.33 USD (2)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.99%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.87 USD
Максимальная:
10.33 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (10.33 USD)
По эквити:
8.70% (87.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 348
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.43 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.89 USD
Макс. убыток в серии: -10.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 10
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 62
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
Exness-Real4
2.67 × 3
TitanFX-06
3.00 × 1
Exness-Real9
3.00 × 2
EightcapInternational-Real-4
4.00 × 1
Axi-US06-Live
4.40 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
ECMarkets-Live01
4.75 × 4
еще 11...
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NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.

Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 3% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773

NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


Нет отзывов
2026.07.13 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.30 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.22 01:18
No swaps are charged on the signal account
2026.05.28 06:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.15 09:37
No swaps are charged
2026.05.15 09:37
No swaps are charged
2026.05.15 08:35
No swaps are charged
2026.05.15 08:35
No swaps are charged
2026.05.14 01:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.13 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.05.05 09:33
Share of trading days is too low
2026.05.05 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.05 08:33
Share of trading days is too low
2026.05.05 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.04 15:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NoFear MT4
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
1.1K
USD
14
98%
89
65%
62%
1.89
0.78
USD
9%
1:200
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