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Сигналы / MetaTrader 5 / RIXA TICKMILL
Anton Kondratev

RIXA TICKMILL

Anton Kondratev
Anton Kondratev

Anton Kondratev

3.4 (157)
🎁 > PRO Developer since 2006 🎁
🔥 > C# C++ Delphi JAVA .Net ASPX WPF SQL MQL WCF OPC UA/DA SIEMENS STL MVC AJAX PHP JS Unity Keapware etc.
🚀 ! HELPFUL INFORMATION ! 🚀
✈️ TG : t.me/AmazeEA
😊 Private Group : t.me/AmazeMQL5
14 продуктов 6 сигналов 3 темы 48 комментариев
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2026 -27%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
204 (81.60%)
Убыточных трейдов:
46 (18.40%)
Лучший трейд:
93.17 USD
Худший трейд:
-203.36 USD
Общая прибыль:
2 106.24 USD (210 920 pips)
Общий убыток:
-1 959.42 USD (194 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (218.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
500.18 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.99%
Макс. загрузка депозита:
24.81%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
131 (52.40%)
Коротких трейдов:
119 (47.60%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
10.32 USD
Средний убыток:
-42.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.65 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.57%
Годовой прогноз:
-6.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
485.55 USD
Максимальная:
792.47 USD (104.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.69% (792.53 USD)
По эквити:
50.64% (199.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 250
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 147
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.17 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +218.75 USD
Макс. убыток в серии: -2.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
Tickmill-Live
2.81 × 6442
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 144
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real29
5.33 × 3
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
еще 46...
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Нет отзывов
2026.08.04 14:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 13:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.19 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 02:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.19 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.15 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.14 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.12 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.12 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 13:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.05 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 16:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RIXA TICKMILL
777 USD в месяц
-27%
0
0
USD
355
USD
17
100%
250
81%
30%
1.07
0.59
USD
95%
1:500
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