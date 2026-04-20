- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
250
Прибыльных трейдов:
204 (81.60%)
Убыточных трейдов:
46 (18.40%)
Лучший трейд:
93.17 USD
Худший трейд:
-203.36 USD
Общая прибыль:
2 106.24 USD (210 920 pips)
Общий убыток:
-1 959.42 USD (194 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (218.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
500.18 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.99%
Макс. загрузка депозита:
24.81%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
131 (52.40%)
Коротких трейдов:
119 (47.60%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
10.32 USD
Средний убыток:
-42.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.65 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.57%
Годовой прогноз:
-6.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
485.55 USD
Максимальная:
792.47 USD (104.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.69% (792.53 USD)
По эквити:
50.64% (199.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|147
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.17 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +218.75 USD
Макс. убыток в серии: -2.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
777 USD в месяц
-27%
0
0
USD
USD
355
USD
USD
17
100%
250
81%
30%
1.07
0.59
USD
USD
95%
1:500