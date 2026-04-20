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信号 / MetaTrader 5 / RIXA TICKMILL
Anton Kondratev

RIXA TICKMILL

Anton Kondratev
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3.4 (157)
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增长自 2026 -18%
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  • 净值
  • 提取
交易:
253
盈利交易:
207 (81.81%)
亏损交易:
46 (18.18%)
最好交易:
93.17 USD
最差交易:
-203.36 USD
毛利:
2 151.87 USD (215 767 pips)
毛利亏损:
-1 959.45 USD (194 427 pips)
最大连续赢利:
29 (218.75 USD)
最大连续盈利:
500.18 USD (19)
夏普比率:
0.06
交易活动:
29.99%
最大入金加载:
24.81%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.24
长期交易:
134 (52.96%)
短期交易:
119 (47.04%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
10.40 USD
平均损失:
-42.60 USD
最大连续失误:
7 (-2.81 USD)
最大连续亏损:
-279.65 USD (4)
每月增长:
49.06%
年度预测:
595.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
485.55 USD
最大值:
792.47 USD (104.70%)
相对跌幅:
结余:
94.69% (792.53 USD)
净值:
50.64% (199.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 192
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +93.17 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +218.75 USD
最大连续亏损: -2.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
Tickmill-Live
2.81 × 6442
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 144
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real29
5.33 × 3
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
46 更多...
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2026.08.04 14:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 13:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.19 02:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 02:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.19 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.19 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.15 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.14 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 15:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.12 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.12 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.05 13:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.05 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 16:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RIXA TICKMILL
每月777 USD
-18%
0
0
USD
400
USD
17
100%
253
81%
30%
1.09
0.76
USD
95%
1:500
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