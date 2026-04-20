- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
253
盈利交易:
207 (81.81%)
亏损交易:
46 (18.18%)
最好交易:
93.17 USD
最差交易:
-203.36 USD
毛利:
2 151.87 USD (215 767 pips)
毛利亏损:
-1 959.45 USD (194 427 pips)
最大连续赢利:
29 (218.75 USD)
最大连续盈利:
500.18 USD (19)
夏普比率:
0.06
交易活动:
29.99%
最大入金加载:
24.81%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.24
长期交易:
134 (52.96%)
短期交易:
119 (47.04%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
10.40 USD
平均损失:
-42.60 USD
最大连续失误:
7 (-2.81 USD)
最大连续亏损:
-279.65 USD (4)
每月增长:
49.06%
年度预测:
595.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
485.55 USD
最大值:
792.47 USD (104.70%)
相对跌幅:
结余:
94.69% (792.53 USD)
净值:
50.64% (199.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|192
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.17 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +218.75 USD
最大连续亏损: -2.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
-18%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
17
100%
253
81%
30%
1.09
0.76
USD
USD
95%
1:500