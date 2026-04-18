- Прирост
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Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
95 (70.89%)
Убыточных трейдов:
39 (29.10%)
Лучший трейд:
6 350.00 JPY
Худший трейд:
-4 313.00 JPY
Общая прибыль:
131 408.00 JPY (14 303 pips)
Общий убыток:
-44 281.00 JPY (5 963 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19 625.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
19 625.00 JPY (10)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
75.13%
Макс. загрузка депозита:
12.14%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.20
Длинных трейдов:
61 (45.52%)
Коротких трейдов:
73 (54.48%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
650.20 JPY
Средняя прибыль:
1 383.24 JPY
Средний убыток:
-1 135.41 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 706.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 313.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
839.00 JPY
Максимальная:
4 313.00 JPY (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (4 313.00 JPY)
По эквити:
35.25% (69 500.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADmicro
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADmicro
|763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADmicro
|8.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 350.00 JPY
Худший трейд: -4 313 JPY
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19 625.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 706.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
271K
JPY
JPY
17
100%
134
70%
75%
2.96
650.20
JPY
JPY
35%
1:500