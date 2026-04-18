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Сигналы / MetaTrader 4 / QUEEN BEE STABLE
Ayano Moriya

QUEEN BEE STABLE

Ayano Moriya
Ayano Moriya

Ayano Moriya

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 48%
XMTrading-Real 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
95 (70.89%)
Убыточных трейдов:
39 (29.10%)
Лучший трейд:
6 350.00 JPY
Худший трейд:
-4 313.00 JPY
Общая прибыль:
131 408.00 JPY (14 303 pips)
Общий убыток:
-44 281.00 JPY (5 963 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19 625.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
19 625.00 JPY (10)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
75.13%
Макс. загрузка депозита:
12.14%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.20
Длинных трейдов:
61 (45.52%)
Коротких трейдов:
73 (54.48%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
650.20 JPY
Средняя прибыль:
1 383.24 JPY
Средний убыток:
-1 135.41 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 706.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 313.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
839.00 JPY
Максимальная:
4 313.00 JPY (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.92% (4 313.00 JPY)
По эквити:
35.25% (69 500.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADmicro 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADmicro 763
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADmicro 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 350.00 JPY
Худший трейд: -4 313 JPY
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19 625.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 706.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.06.22 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.18 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.14 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 21:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.02 08:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.04.20 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.20 01:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.18 04:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.18 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.18 04:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QUEEN BEE STABLE
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
271K
JPY
17
100%
134
70%
75%
2.96
650.20
JPY
35%
1:500
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