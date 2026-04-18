- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
96 (71.11%)
亏损交易:
39 (28.89%)
最好交易:
6 350.00 JPY
最差交易:
-4 313.00 JPY
毛利:
132 074.00 JPY (14 407 pips)
毛利亏损:
-44 281.00 JPY (5 963 pips)
最大连续赢利:
10 (19 625.00 JPY)
最大连续盈利:
19 625.00 JPY (10)
夏普比率:
0.42
交易活动:
73.08%
最大入金加载:
12.14%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.36
长期交易:
61 (45.19%)
短期交易:
74 (54.81%)
利润因子:
2.98
预期回报:
650.32 JPY
平均利润:
1 375.77 JPY
平均损失:
-1 135.41 JPY
最大连续失误:
3 (-2 706.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 313.00 JPY (1)
每月增长:
5.28%
年度预测:
64.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
839.00 JPY
最大值:
4 313.00 JPY (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (4 313.00 JPY)
净值:
35.25% (69 500.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADmicro
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADmicro
|769
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADmicro
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 350.00 JPY
最差交易: -4 313 JPY
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19 625.00 JPY
最大连续亏损: -2 706.00 JPY
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
271K
JPY
JPY
18
100%
135
71%
73%
2.98
650.32
JPY
JPY
35%
1:500