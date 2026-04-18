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Ayano Moriya

QUEEN BEE STABLE

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交易:
135
盈利交易:
96 (71.11%)
亏损交易:
39 (28.89%)
最好交易:
6 350.00 JPY
最差交易:
-4 313.00 JPY
毛利:
132 074.00 JPY (14 407 pips)
毛利亏损:
-44 281.00 JPY (5 963 pips)
最大连续赢利:
10 (19 625.00 JPY)
最大连续盈利:
19 625.00 JPY (10)
夏普比率:
0.42
交易活动:
73.08%
最大入金加载:
12.14%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.36
长期交易:
61 (45.19%)
短期交易:
74 (54.81%)
利润因子:
2.98
预期回报:
650.32 JPY
平均利润:
1 375.77 JPY
平均损失:
-1 135.41 JPY
最大连续失误:
3 (-2 706.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 313.00 JPY (1)
每月增长:
5.28%
年度预测:
64.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
839.00 JPY
最大值:
4 313.00 JPY (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (4 313.00 JPY)
净值:
35.25% (69 500.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADmicro 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADmicro 769
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADmicro 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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2026.08.12 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 11:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.18 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.14 00:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 21:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.13 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.02 08:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.04.20 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.20 01:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.18 04:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.04.18 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.18 04:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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