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Сигналы / MetaTrader 4 / Brokers nightmare
Manuel Laboch

Brokers nightmare

Manuel Laboch
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прирост с 2024 179%
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
525 (68.09%)
Убыточных трейдов:
246 (31.91%)
Лучший трейд:
54.56 EUR
Худший трейд:
-67.26 EUR
Общая прибыль:
3 004.97 EUR (463 370 pips)
Общий убыток:
-2 112.45 EUR (201 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (85.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
205.88 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
99.02%
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
303 (39.30%)
Коротких трейдов:
468 (60.70%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.16 EUR
Средняя прибыль:
5.72 EUR
Средний убыток:
-8.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-362.48 EUR)
Макс. убыток в серии:
-362.48 EUR (14)
Прирост в месяц:
6.28%
Годовой прогноз:
76.23%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.80 EUR
Максимальная:
669.84 EUR (58.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.77% (669.84 EUR)
По эквити:
14.45% (191.20 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 71
EURUSD 63
GBPUSD 51
EURAUD 46
GBPJPY 41
AUDCAD 39
GBPCAD 37
USDCAD 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURJPY 29
NZDCAD 26
GBPAUD 25
AUDJPY 24
EURCHF 24
CHFJPY 21
CADJPY 20
NZDJPY 19
AUDUSD 18
EURGBP 18
USDCHF 18
GBPNZD 16
EURCAD 14
AUDNZD 14
.US30Cash 12
AUDCHF 9
GBPCHF 8
XAUUSD 5
NZDCHF 3
.USTECHCash 2
.DE40Cash 2
CADCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD -92
EURUSD 11
GBPUSD 137
EURAUD 228
GBPJPY -31
AUDCAD 21
GBPCAD 178
USDCAD -193
NZDUSD -181
USDJPY 117
EURJPY 21
NZDCAD -8
GBPAUD 96
AUDJPY 101
EURCHF 28
CHFJPY 101
CADJPY 58
NZDJPY 36
AUDUSD 9
EURGBP 66
USDCHF 53
GBPNZD 34
EURCAD 50
AUDNZD 33
.US30Cash 157
AUDCHF -31
GBPCHF 28
XAUUSD -10
NZDCHF 12
.USTECHCash -34
.DE40Cash 18
CADCHF 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD -1.6K
EURUSD 6K
GBPUSD 14K
EURAUD 20K
GBPJPY 7.2K
AUDCAD 4K
GBPCAD 21K
USDCAD -20K
NZDUSD -12K
USDJPY 11K
EURJPY 4.6K
NZDCAD 3.8K
GBPAUD 11K
AUDJPY 12K
EURCHF 2K
CHFJPY 7.1K
CADJPY 6.7K
NZDJPY 4.9K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 2K
USDCHF 3.4K
GBPNZD 2.7K
EURCAD 4.8K
AUDNZD 2.6K
.US30Cash 142K
AUDCHF -1.1K
GBPCHF 528
XAUUSD -933
NZDCHF 755
.USTECHCash -14K
.DE40Cash 16K
CADCHF 241
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.56 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +85.52 EUR
Макс. убыток в серии: -362.48 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 3
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
еще 79...
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long term strategie. From 500 to ....
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2026.08.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 13:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 09:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.26 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 15:06
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.44% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 15:06
A large drawdown may occur on the account again
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Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Brokers nightmare
37 USD в месяц
179%
0
0
USD
1.4K
EUR
135
47%
771
68%
99%
1.42
1.16
EUR
59%
1:500
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