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Manuel Laboch

Brokers nightmare

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交易:
771
盈利交易:
525 (68.09%)
亏损交易:
246 (31.91%)
最好交易:
54.56 EUR
最差交易:
-67.26 EUR
毛利:
3 004.97 EUR (463 370 pips)
毛利亏损:
-2 112.45 EUR (201 483 pips)
最大连续赢利:
21 (85.52 EUR)
最大连续盈利:
205.88 EUR (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
99.02%
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 天
采收率:
1.33
长期交易:
303 (39.30%)
短期交易:
468 (60.70%)
利润因子:
1.42
预期回报:
1.16 EUR
平均利润:
5.72 EUR
平均损失:
-8.59 EUR
最大连续失误:
14 (-362.48 EUR)
最大连续亏损:
-362.48 EUR (14)
每月增长:
4.59%
年度预测:
55.64%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
78.80 EUR
最大值:
669.84 EUR (58.77%)
相对跌幅:
结余:
58.77% (669.84 EUR)
净值:
14.45% (191.20 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 71
EURUSD 63
GBPUSD 51
EURAUD 46
GBPJPY 41
AUDCAD 39
GBPCAD 37
USDCAD 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURJPY 29
NZDCAD 26
GBPAUD 25
AUDJPY 24
EURCHF 24
CHFJPY 21
CADJPY 20
NZDJPY 19
AUDUSD 18
EURGBP 18
USDCHF 18
GBPNZD 16
EURCAD 14
AUDNZD 14
.US30Cash 12
AUDCHF 9
GBPCHF 8
XAUUSD 5
NZDCHF 3
.USTECHCash 2
.DE40Cash 2
CADCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD -92
EURUSD 11
GBPUSD 137
EURAUD 228
GBPJPY -31
AUDCAD 21
GBPCAD 178
USDCAD -193
NZDUSD -181
USDJPY 117
EURJPY 21
NZDCAD -8
GBPAUD 96
AUDJPY 101
EURCHF 28
CHFJPY 101
CADJPY 58
NZDJPY 36
AUDUSD 9
EURGBP 66
USDCHF 53
GBPNZD 34
EURCAD 50
AUDNZD 33
.US30Cash 157
AUDCHF -31
GBPCHF 28
XAUUSD -10
NZDCHF 12
.USTECHCash -34
.DE40Cash 18
CADCHF 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD -1.6K
EURUSD 6K
GBPUSD 14K
EURAUD 20K
GBPJPY 7.2K
AUDCAD 4K
GBPCAD 21K
USDCAD -20K
NZDUSD -12K
USDJPY 11K
EURJPY 4.6K
NZDCAD 3.8K
GBPAUD 11K
AUDJPY 12K
EURCHF 2K
CHFJPY 7.1K
CADJPY 6.7K
NZDJPY 4.9K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 2K
USDCHF 3.4K
GBPNZD 2.7K
EURCAD 4.8K
AUDNZD 2.6K
.US30Cash 142K
AUDCHF -1.1K
GBPCHF 528
XAUUSD -933
NZDCHF 755
.USTECHCash -14K
.DE40Cash 16K
CADCHF 241
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +54.56 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 9
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最大连续盈利: +85.52 EUR
最大连续亏损: -362.48 EUR

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Pepperstone-Edge01
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FXOpenEU-ECN Live Server
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BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
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RoboMarkets-ECN
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EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
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ICMarketsSC-Live19
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2026.08.09 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 13:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 09:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.26 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 15:06
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.44% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 15:06
A large drawdown may occur on the account again
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47%
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