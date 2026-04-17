- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
771
Profit Trades:
525 (68.09%)
Loss Trades:
246 (31.91%)
Best trade:
54.56 EUR
Worst trade:
-67.26 EUR
Gross Profit:
3 004.97 EUR (463 370 pips)
Gross Loss:
-2 112.45 EUR (201 483 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (85.52 EUR)
Maximal consecutive profit:
205.88 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
99.02%
Max deposit load:
2.17%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
1.33
Long Trades:
303 (39.30%)
Short Trades:
468 (60.70%)
Profit Factor:
1.42
Expected Payoff:
1.16 EUR
Average Profit:
5.72 EUR
Average Loss:
-8.59 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-362.48 EUR)
Maximal consecutive loss:
-362.48 EUR (14)
Monthly growth:
6.28%
Annual Forecast:
76.23%
Algo trading:
47%
Drawdown by balance:
Absolute:
78.80 EUR
Maximal:
669.84 EUR (58.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
58.77% (669.84 EUR)
By Equity:
14.45% (191.20 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURNZD
|71
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|51
|EURAUD
|46
|GBPJPY
|41
|AUDCAD
|39
|GBPCAD
|37
|USDCAD
|34
|NZDUSD
|32
|USDJPY
|29
|EURJPY
|29
|NZDCAD
|26
|GBPAUD
|25
|AUDJPY
|24
|EURCHF
|24
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|20
|NZDJPY
|19
|AUDUSD
|18
|EURGBP
|18
|USDCHF
|18
|GBPNZD
|16
|EURCAD
|14
|AUDNZD
|14
|.US30Cash
|12
|AUDCHF
|9
|GBPCHF
|8
|XAUUSD
|5
|NZDCHF
|3
|.USTECHCash
|2
|.DE40Cash
|2
|CADCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|-92
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|137
|EURAUD
|228
|GBPJPY
|-31
|AUDCAD
|21
|GBPCAD
|178
|USDCAD
|-193
|NZDUSD
|-181
|USDJPY
|117
|EURJPY
|21
|NZDCAD
|-8
|GBPAUD
|96
|AUDJPY
|101
|EURCHF
|28
|CHFJPY
|101
|CADJPY
|58
|NZDJPY
|36
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|66
|USDCHF
|53
|GBPNZD
|34
|EURCAD
|50
|AUDNZD
|33
|.US30Cash
|157
|AUDCHF
|-31
|GBPCHF
|28
|XAUUSD
|-10
|NZDCHF
|12
|.USTECHCash
|-34
|.DE40Cash
|18
|CADCHF
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|-1.6K
|EURUSD
|6K
|GBPUSD
|14K
|EURAUD
|20K
|GBPJPY
|7.2K
|AUDCAD
|4K
|GBPCAD
|21K
|USDCAD
|-20K
|NZDUSD
|-12K
|USDJPY
|11K
|EURJPY
|4.6K
|NZDCAD
|3.8K
|GBPAUD
|11K
|AUDJPY
|12K
|EURCHF
|2K
|CHFJPY
|7.1K
|CADJPY
|6.7K
|NZDJPY
|4.9K
|AUDUSD
|2.2K
|EURGBP
|2K
|USDCHF
|3.4K
|GBPNZD
|2.7K
|EURCAD
|4.8K
|AUDNZD
|2.6K
|.US30Cash
|142K
|AUDCHF
|-1.1K
|GBPCHF
|528
|XAUUSD
|-933
|NZDCHF
|755
|.USTECHCash
|-14K
|.DE40Cash
|16K
|CADCHF
|241
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +54.56 EUR
Worst trade: -67 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +85.52 EUR
Maximal consecutive loss: -362.48 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 806
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 311
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 291
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.72 × 481
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 167
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
long term strategie. From 500 to ....
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
37 USD per month
179%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
135
47%
771
68%
99%
1.42
1.16
EUR
EUR
59%
1:500