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Manuel Laboch

Brokers nightmare

Manuel Laboch
Manuel Laboch

Manuel Laboch

0 reviews
Reliability
135 weeks
0 / 0 USD
Copy for 37 USD per month
growth since 2024 179%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
771
Profit Trades:
525 (68.09%)
Loss Trades:
246 (31.91%)
Best trade:
54.56 EUR
Worst trade:
-67.26 EUR
Gross Profit:
3 004.97 EUR (463 370 pips)
Gross Loss:
-2 112.45 EUR (201 483 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (85.52 EUR)
Maximal consecutive profit:
205.88 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
99.02%
Max deposit load:
2.17%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
1.33
Long Trades:
303 (39.30%)
Short Trades:
468 (60.70%)
Profit Factor:
1.42
Expected Payoff:
1.16 EUR
Average Profit:
5.72 EUR
Average Loss:
-8.59 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-362.48 EUR)
Maximal consecutive loss:
-362.48 EUR (14)
Monthly growth:
6.28%
Annual Forecast:
76.23%
Algo trading:
47%
Drawdown by balance:
Absolute:
78.80 EUR
Maximal:
669.84 EUR (58.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
58.77% (669.84 EUR)
By Equity:
14.45% (191.20 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURNZD 71
EURUSD 63
GBPUSD 51
EURAUD 46
GBPJPY 41
AUDCAD 39
GBPCAD 37
USDCAD 34
NZDUSD 32
USDJPY 29
EURJPY 29
NZDCAD 26
GBPAUD 25
AUDJPY 24
EURCHF 24
CHFJPY 21
CADJPY 20
NZDJPY 19
AUDUSD 18
EURGBP 18
USDCHF 18
GBPNZD 16
EURCAD 14
AUDNZD 14
.US30Cash 12
AUDCHF 9
GBPCHF 8
XAUUSD 5
NZDCHF 3
.USTECHCash 2
.DE40Cash 2
CADCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD -92
EURUSD 11
GBPUSD 137
EURAUD 228
GBPJPY -31
AUDCAD 21
GBPCAD 178
USDCAD -193
NZDUSD -181
USDJPY 117
EURJPY 21
NZDCAD -8
GBPAUD 96
AUDJPY 101
EURCHF 28
CHFJPY 101
CADJPY 58
NZDJPY 36
AUDUSD 9
EURGBP 66
USDCHF 53
GBPNZD 34
EURCAD 50
AUDNZD 33
.US30Cash 157
AUDCHF -31
GBPCHF 28
XAUUSD -10
NZDCHF 12
.USTECHCash -34
.DE40Cash 18
CADCHF 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD -1.6K
EURUSD 6K
GBPUSD 14K
EURAUD 20K
GBPJPY 7.2K
AUDCAD 4K
GBPCAD 21K
USDCAD -20K
NZDUSD -12K
USDJPY 11K
EURJPY 4.6K
NZDCAD 3.8K
GBPAUD 11K
AUDJPY 12K
EURCHF 2K
CHFJPY 7.1K
CADJPY 6.7K
NZDJPY 4.9K
AUDUSD 2.2K
EURGBP 2K
USDCHF 3.4K
GBPNZD 2.7K
EURCAD 4.8K
AUDNZD 2.6K
.US30Cash 142K
AUDCHF -1.1K
GBPCHF 528
XAUUSD -933
NZDCHF 755
.USTECHCash -14K
.DE40Cash 16K
CADCHF 241
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +54.56 EUR
Worst trade: -67 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +85.52 EUR
Maximal consecutive loss: -362.48 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FBS-Real-7
0.00 × 3
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
79 more...
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long term strategie. From 500 to ....
No reviews
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 13:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 09:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 09:29
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.26 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 15:06
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 1.44% of days out of 836 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.17 15:06
A large drawdown may occur on the account again
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Brokers nightmare
37 USD per month
179%
0
0
USD
1.4K
EUR
135
47%
771
68%
99%
1.42
1.16
EUR
59%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.