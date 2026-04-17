- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
273 (69.64%)
Убыточных трейдов:
119 (30.36%)
Лучший трейд:
440.72 USD
Худший трейд:
-279.02 USD
Общая прибыль:
11 549.32 USD (85 545 pips)
Общий убыток:
-5 514.15 USD (42 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (358.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
895.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
40.38%
Макс. загрузка депозита:
2.53%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.44
Длинных трейдов:
146 (37.24%)
Коротких трейдов:
246 (62.76%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
15.40 USD
Средняя прибыль:
42.31 USD
Средний убыток:
-46.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-575.19 USD (3)
Прирост в месяц:
3.39%
Годовой прогноз:
41.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.43 USD
Максимальная:
577.82 USD (5.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.03% (582.86 USD)
По эквити:
8.13% (450.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|160
|AUDCAD
|105
|NZDCAD
|90
|XAUUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|1.7K
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|2.1K
|XAUUSD
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|8.6K
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|10K
|XAUUSD
|7.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +440.72 USD
Худший трейд: -279 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +358.55 USD
Макс. убыток в серии: -116.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.40 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 3569
|
Exness-MT5Real8
|1.57 × 508
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
VantageInternational-Live 3
|1.79 × 28
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
99
98%
392
69%
40%
2.09
15.40
USD
USD
8%
1:500