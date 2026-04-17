Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageMarkets-Live 6 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Neomarkets-Live 0.00 × 1 Forex.com-Live 536 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 30 ICMarketsEU-MT5-5 0.40 × 10 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 Headway-Real 1.00 × 6 VTMarkets-Live 6 1.00 × 2 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.12 × 3569 Exness-MT5Real8 1.57 × 508 itexsys-Platform 1.73 × 30 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 225 VantageInternational-Live 3 1.79 × 28 еще 128... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика