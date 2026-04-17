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Sarawut Phumkrajang

SRAX AI Low Risk IC

Sarawut Phumkrajang
Sarawut Phumkrajang

Sarawut Phumkrajang

0 отзывов
Надежность
99 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 89%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
273 (69.64%)
Убыточных трейдов:
119 (30.36%)
Лучший трейд:
440.72 USD
Худший трейд:
-279.02 USD
Общая прибыль:
11 549.32 USD (85 545 pips)
Общий убыток:
-5 514.15 USD (42 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (358.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
895.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
40.38%
Макс. загрузка депозита:
2.53%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.44
Длинных трейдов:
146 (37.24%)
Коротких трейдов:
246 (62.76%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
15.40 USD
Средняя прибыль:
42.31 USD
Средний убыток:
-46.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-575.19 USD (3)
Прирост в месяц:
3.39%
Годовой прогноз:
41.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.43 USD
Максимальная:
577.82 USD (5.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.03% (582.86 USD)
По эквити:
8.13% (450.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 160
AUDCAD 105
NZDCAD 90
XAUUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 1.7K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 2.1K
XAUUSD 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 8.6K
AUDCAD 17K
NZDCAD 10K
XAUUSD 7.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +440.72 USD
Худший трейд: -279 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +358.55 USD
Макс. убыток в серии: -116.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
ICMarketsEU-MT5-5
0.40 × 10
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Headway-Real
1.00 × 6
VTMarkets-Live 6
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 3569
Exness-MT5Real8
1.57 × 508
itexsys-Platform
1.73 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
VantageInternational-Live 3
1.79 × 28
еще 128...
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Нет отзывов
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SRAX AI Low Risk IC
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
6.1K
USD
99
98%
392
69%
40%
2.09
15.40
USD
8%
1:500
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