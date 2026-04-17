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Sarawut Phumkrajang

SRAX AI Low Risk IC

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盈利交易:
273 (69.11%)
亏损交易:
122 (30.89%)
最好交易:
440.72 USD
最差交易:
-279.02 USD
毛利:
11 549.32 USD (85 545 pips)
毛利亏损:
-5 617.39 USD (53 172 pips)
最大连续赢利:
16 (358.55 USD)
最大连续盈利:
895.94 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
36.20%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.27
长期交易:
149 (37.72%)
短期交易:
246 (62.28%)
利润因子:
2.06
预期回报:
15.02 USD
平均利润:
42.31 USD
平均损失:
-46.04 USD
最大连续失误:
4 (-116.07 USD)
最大连续亏损:
-575.19 USD (3)
每月增长:
-5.80%
年度预测:
-70.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2.43 USD
最大值:
577.82 USD (5.93%)
相对跌幅:
结余:
9.02% (105.20 USD)
净值:
8.77% (100.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 160
AUDCAD 105
NZDCAD 90
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 1.7K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 2.1K
XAUUSD -98
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 8.6K
AUDCAD 17K
NZDCAD 10K
XAUUSD -3.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最好交易: +440.72 USD
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2026.04.29 05:17
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2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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