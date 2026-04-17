- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
395
盈利交易:
273 (69.11%)
亏损交易:
122 (30.89%)
最好交易:
440.72 USD
最差交易:
-279.02 USD
毛利:
11 549.32 USD (85 545 pips)
毛利亏损:
-5 617.39 USD (53 172 pips)
最大连续赢利:
16 (358.55 USD)
最大连续盈利:
895.94 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
36.20%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.27
长期交易:
149 (37.72%)
短期交易:
246 (62.28%)
利润因子:
2.06
预期回报:
15.02 USD
平均利润:
42.31 USD
平均损失:
-46.04 USD
最大连续失误:
4 (-116.07 USD)
最大连续亏损:
-575.19 USD (3)
每月增长:
-5.80%
年度预测:
-70.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2.43 USD
最大值:
577.82 USD (5.93%)
相对跌幅:
结余:
9.02% (105.20 USD)
净值:
8.77% (100.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|160
|AUDCAD
|105
|NZDCAD
|90
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|1.7K
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|2.1K
|XAUUSD
|-98
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|8.6K
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|10K
|XAUUSD
|-3.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +440.72 USD
最差交易: -279 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +358.55 USD
最大连续亏损: -116.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 2
|
Headway-Real
|1.00 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 3569
|
Exness-MT5Real8
|1.57 × 508
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
VantageInternational-Live 3
|1.79 × 28
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
72%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
100
98%
395
69%
36%
2.05
15.02
USD
USD
9%
1:500