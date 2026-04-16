- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
158 (88.76%)
Убыточных трейдов:
20 (11.24%)
Лучший трейд:
17.26 USD
Худший трейд:
-56.08 USD
Общая прибыль:
306.07 USD (22 316 pips)
Общий убыток:
-224.57 USD (15 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (38.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.03 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
23.66%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
81 (45.51%)
Коротких трейдов:
97 (54.49%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-11.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.08 USD (1)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.22 USD
Максимальная:
56.08 USD (15.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.58% (27.27 USD)
По эквити:
5.17% (28.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-VIP
|82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-VIP
|6.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.26 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.82 USD
Макс. убыток в серии: -21.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
100%
178
88%
1%
1.36
0.46
USD
USD
10%
1:200