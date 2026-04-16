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Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Conqueror EA VTMarkets STD
Taner Altinsoy

Golden Conqueror EA VTMarkets STD

Taner Altinsoy
Taner Altinsoy

Taner Altinsoy

4.1 (56)
🐔Golden Hen EA Recommended Set File v6.2: https://c.mql5.com/31/2219/Golden_Hen_EA_v6_2_Extreme_Market_Profile.set
1 продукт 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 29%
VTMarkets-Live 2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
158 (88.76%)
Убыточных трейдов:
20 (11.24%)
Лучший трейд:
17.26 USD
Худший трейд:
-56.08 USD
Общая прибыль:
306.07 USD (22 316 pips)
Общий убыток:
-224.57 USD (15 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (38.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.03 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.16%
Макс. загрузка депозита:
23.66%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
81 (45.51%)
Коротких трейдов:
97 (54.49%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-11.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.08 USD (1)
Прирост в месяц:
3.96%
Годовой прогноз:
48.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.22 USD
Максимальная:
56.08 USD (15.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.58% (27.27 USD)
По эквити:
5.17% (28.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-VIP 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-VIP 82
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-VIP 6.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.26 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.82 USD
Макс. убыток в серии: -21.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 10:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 20:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.28 15:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 08:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 01:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.04.16 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.16 17:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.04.16 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.16 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Conqueror EA VTMarkets STD
99 USD в месяц
29%
0
0
USD
1.2K
USD
17
100%
178
88%
1%
1.36
0.46
USD
10%
1:200
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