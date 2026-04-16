- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
161 (88.95%)
亏损交易:
20 (11.05%)
最好交易:
17.26 USD
最差交易:
-56.08 USD
毛利:
321.11 USD (22 691 pips)
毛利亏损:
-224.57 USD (15 680 pips)
最大连续赢利:
24 (38.82 USD)
最大连续盈利:
55.03 USD (18)
夏普比率:
0.10
交易活动:
1.16%
最大入金加载:
23.66%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.72
长期交易:
82 (45.30%)
短期交易:
99 (54.70%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-11.23 USD
最大连续失误:
3 (-21.93 USD)
最大连续亏损:
-56.08 USD (1)
每月增长:
4.37%
年度预测:
52.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.22 USD
最大值:
56.08 USD (15.50%)
相对跌幅:
结余:
9.58% (27.27 USD)
净值:
5.17% (28.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|97
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.26 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.82 USD
最大连续亏损: -21.93 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
31%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
18
100%
181
88%
1%
1.42
0.53
USD
USD
10%
1:200