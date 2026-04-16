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Сигналы / MetaTrader 5 / TOP PREMIUM SETUP
Algoritmic Capital, Ltd.

TOP PREMIUM SETUP

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 14%
FPMTrading-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
125 (89.92%)
Убыточных трейдов:
14 (10.07%)
Лучший трейд:
26.76 USD
Худший трейд:
-17.22 USD
Общая прибыль:
202.49 USD (11 307 pips)
Общий убыток:
-55.07 USD (2 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (34.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
0.28%
Макс. загрузка депозита:
34.50%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
8.39
Длинных трейдов:
56 (40.29%)
Коротких трейдов:
83 (59.71%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.22 USD (1)
Прирост в месяц:
1.35%
Годовой прогноз:
16.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.11 USD
Максимальная:
17.58 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.33% (17.40 USD)
По эквити:
2.08% (41.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.raw 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.raw 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.raw 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.76 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.32 USD
Макс. убыток в серии: -15.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

* sharp premium trading 
Нет отзывов
2026.07.01 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 00:14
No swaps are charged
2026.06.18 00:14
No swaps are charged
2026.06.18 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 09:11
No swaps are charged on the signal account
2026.06.17 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.26 03:00
No swaps are charged
2026.05.26 03:00
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.13 23:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.04.29 05:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TOP PREMIUM SETUP
39 USD в месяц
14%
0
0
USD
2K
USD
25
0%
139
89%
0%
3.67
1.06
USD
2%
1:30
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