- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
125 (89.92%)
Убыточных трейдов:
14 (10.07%)
Лучший трейд:
26.76 USD
Худший трейд:
-17.22 USD
Общая прибыль:
202.49 USD (11 307 pips)
Общий убыток:
-55.07 USD (2 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (34.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
0.28%
Макс. загрузка депозита:
34.50%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
8.39
Длинных трейдов:
56 (40.29%)
Коротких трейдов:
83 (59.71%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.22 USD (1)
Прирост в месяц:
1.35%
Годовой прогноз:
16.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.11 USD
Максимальная:
17.58 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.33% (17.40 USD)
По эквити:
2.08% (41.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.raw
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.raw
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.76 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.32 USD
Макс. убыток в серии: -15.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
* sharp premium trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
25
0%
139
89%
0%
3.67
1.06
USD
USD
2%
1:30