- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
130 (90.27%)
亏损交易:
14 (9.72%)
最好交易:
26.76 USD
最差交易:
-17.22 USD
毛利:
206.01 USD (11 656 pips)
毛利亏损:
-55.49 USD (2 560 pips)
最大连续赢利:
31 (34.32 USD)
最大连续盈利:
53.91 USD (27)
夏普比率:
0.29
交易活动:
0.28%
最大入金加载:
34.50%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
8.56
长期交易:
57 (39.58%)
短期交易:
87 (60.42%)
利润因子:
3.71
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-3.96 USD
最大连续失误:
2 (-15.17 USD)
最大连续亏损:
-17.22 USD (1)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.11 USD
最大值:
17.58 USD (9.31%)
相对跌幅:
结余:
2.33% (17.40 USD)
净值:
2.08% (41.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.raw
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.raw
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.raw
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.76 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.32 USD
最大连续亏损: -15.17 USD
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无数据
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成长
订阅者
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
26
0%
144
90%
0%
3.71
1.05
USD
USD
2%
1:30