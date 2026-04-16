- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
35 (66.03%)
Убыточных трейдов:
18 (33.96%)
Лучший трейд:
2 824.17 USD
Худший трейд:
-598.50 USD
Общая прибыль:
13 318.84 USD (108 851 pips)
Общий убыток:
-2 795.42 USD (29 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 269.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 269.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.22%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
38 дней
Фактор восстановления:
9.27
Длинных трейдов:
44 (83.02%)
Коротких трейдов:
9 (16.98%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
198.56 USD
Средняя прибыль:
380.54 USD
Средний убыток:
-155.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 133.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 133.07 USD (4)
Прирост в месяц:
0.21%
Годовой прогноз:
2.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.09 USD
Максимальная:
1 135.69 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (1 135.33 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SCHD
|9
|QQQ
|9
|GLD
|9
|BRKb
|8
|TLT
|8
|SPY
|7
|TIP
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SCHD
|2.8K
|QQQ
|5.1K
|GLD
|-1.3K
|BRKb
|-861
|TLT
|97
|SPY
|4.7K
|TIP
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SCHD
|969
|QQQ
|67K
|GLD
|-23K
|BRKb
|-4K
|TLT
|416
|SPY
|38K
|TIP
|65
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 824.17 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 269.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 133.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Quality Compounder Strategy: системный подход к глобальным рынкам с использованием высококачественных ETF. Мы фокусируемся на низкой волатильности и долгосрочном росте капитала. Наш собственный фильтр рыночных режимов защищает портфель во время серьезных спадов за счет переключения на защитные активы. Мы торгуем не ради острых ощущений, а ради стабильности. Рекомендуется для долгосрочных копировщиков, которые ищут профессиональную альтернативу индексному инвестированию с улучшенной защитой от падений.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
18
0%
53
66%
100%
4.76
198.56
USD
USD
0%
1:1