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Сигналы / MetaTrader 5 / Quality Compounder Strategy
Juan Rodrigo Alcantar Fuentes

Quality Compounder Strategy

Juan Rodrigo Alcantar Fuentes
Juan Rodrigo Alcantar Fuentes

Juan Rodrigo Alcantar Fuentes

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
35 (66.03%)
Убыточных трейдов:
18 (33.96%)
Лучший трейд:
2 824.17 USD
Худший трейд:
-598.50 USD
Общая прибыль:
13 318.84 USD (108 851 pips)
Общий убыток:
-2 795.42 USD (29 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6 269.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 269.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.22%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
38 дней
Фактор восстановления:
9.27
Длинных трейдов:
44 (83.02%)
Коротких трейдов:
9 (16.98%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
198.56 USD
Средняя прибыль:
380.54 USD
Средний убыток:
-155.30 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 133.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 133.07 USD (4)
Прирост в месяц:
0.21%
Годовой прогноз:
2.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.09 USD
Максимальная:
1 135.69 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (1 135.33 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SCHD 9
QQQ 9
GLD 9
BRKb 8
TLT 8
SPY 7
TIP 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SCHD 2.8K
QQQ 5.1K
GLD -1.3K
BRKb -861
TLT 97
SPY 4.7K
TIP 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SCHD 969
QQQ 67K
GLD -23K
BRKb -4K
TLT 416
SPY 38K
TIP 65
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 824.17 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 269.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 133.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Quality Compounder Strategy: системный подход к глобальным рынкам с использованием высококачественных ETF. Мы фокусируемся на низкой волатильности и долгосрочном росте капитала. Наш собственный фильтр рыночных режимов защищает портфель во время серьезных спадов за счет переключения на защитные активы. Мы торгуем не ради острых ощущений, а ради стабильности. Рекомендуется для долгосрочных копировщиков, которые ищут профессиональную альтернативу индексному инвестированию с улучшенной защитой от падений.
Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.31 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 15:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 14:44
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.16 19:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 18:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.19 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 17:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quality Compounder Strategy
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1M
USD
18
0%
53
66%
100%
4.76
198.56
USD
0%
1:1
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