Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Quality Compounder Strategy: системный подход к глобальным рынкам с использованием высококачественных ETF. Мы фокусируемся на низкой волатильности и долгосрочном росте капитала. Наш собственный фильтр рыночных режимов защищает портфель во время серьезных спадов за счет переключения на защитные активы. Мы торгуем не ради острых ощущений, а ради стабильности. Рекомендуется для долгосрочных копировщиков, которые ищут профессиональную альтернативу индексному инвестированию с улучшенной защитой от падений.

