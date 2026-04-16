- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
35 (66.03%)
亏损交易:
18 (33.96%)
最好交易:
2 824.17 USD
最差交易:
-598.50 USD
毛利:
13 318.84 USD (108 851 pips)
毛利亏损:
-2 795.42 USD (29 188 pips)
最大连续赢利:
7 (6 269.87 USD)
最大连续盈利:
6 269.87 USD (7)
夏普比率:
0.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.22%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
38 天
采收率:
9.27
长期交易:
44 (83.02%)
短期交易:
9 (16.98%)
利润因子:
4.76
预期回报:
198.56 USD
平均利润:
380.54 USD
平均损失:
-155.30 USD
最大连续失误:
4 (-1 133.07 USD)
最大连续亏损:
-1 133.07 USD (4)
每月增长:
0.21%
年度预测:
2.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.09 USD
最大值:
1 135.69 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (1 135.33 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SCHD
|9
|QQQ
|9
|GLD
|9
|BRKb
|8
|TLT
|8
|SPY
|7
|TIP
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SCHD
|2.8K
|QQQ
|5.1K
|GLD
|-1.3K
|BRKb
|-861
|TLT
|97
|SPY
|4.7K
|TIP
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SCHD
|969
|QQQ
|67K
|GLD
|-23K
|BRKb
|-4K
|TLT
|416
|SPY
|38K
|TIP
|65
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 824.17 USD
最差交易: -599 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 269.87 USD
最大连续亏损: -1 133.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
质量复利策略：一种使用高质量ETF的系统化全球市场方法。我们专注于低波动性和长期资本增值。我们专有的市场机制过滤器通过在重大下跌期间转向防御性资产来保护投资组合。我们交易不是为了追求刺激，而是为了稳健一致。推荐给寻求专业替代指数投资并具备增强下行保护的长线跟单者。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
18
0%
53
66%
100%
4.76
198.56
USD
USD
0%
1:1