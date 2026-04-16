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Juan Rodrigo Alcantar Fuentes

Quality Compounder Strategy

Juan Rodrigo Alcantar Fuentes
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35 (66.03%)
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18 (33.96%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
13 318.84 USD (108 851 pips)
毛利亏损:
-2 795.42 USD (29 188 pips)
最大连续赢利:
7 (6 269.87 USD)
最大连续盈利:
6 269.87 USD (7)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
3 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
38 天
采收率:
9.27
长期交易:
44 (83.02%)
短期交易:
9 (16.98%)
利润因子:
4.76
预期回报:
198.56 USD
平均利润:
380.54 USD
平均损失:
-155.30 USD
最大连续失误:
4 (-1 133.07 USD)
最大连续亏损:
-1 133.07 USD (4)
每月增长:
0.21%
年度预测:
2.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
50.09 USD
最大值:
1 135.69 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (1 135.33 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SCHD 9
QQQ 9
GLD 9
BRKb 8
TLT 8
SPY 7
TIP 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SCHD 2.8K
QQQ 5.1K
GLD -1.3K
BRKb -861
TLT 97
SPY 4.7K
TIP 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SCHD 969
QQQ 67K
GLD -23K
BRKb -4K
TLT 416
SPY 38K
TIP 65
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +2 824.17 USD
最差交易: -599 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 269.87 USD
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质量复利策略：一种使用高质量ETF的系统化全球市场方法。我们专注于低波动性和长期资本增值。我们专有的市场机制过滤器通过在重大下跌期间转向防御性资产来保护投资组合。我们交易不是为了追求刺激，而是为了稳健一致。推荐给寻求专业替代指数投资并具备增强下行保护的长线跟单者。
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2026.08.05 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.31 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 16:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 15:46
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 14:44
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.16 19:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 18:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.19 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 17:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.05 14:37
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2026.05.04 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Quality Compounder Strategy
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0%
53
66%
100%
4.76
198.56
USD
0%
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