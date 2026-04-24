- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
56 (48.27%)
Убыточных трейдов:
60 (51.72%)
Лучший трейд:
20.72 USD
Худший трейд:
-29.24 USD
Общая прибыль:
362.92 USD (610 131 pips)
Общий убыток:
-304.08 USD (733 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (42.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
75.42%
Макс. загрузка депозита:
130.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
51 (43.97%)
Коротких трейдов:
65 (56.03%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
6.48 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-82.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.38 USD (15)
Прирост в месяц:
-32.99%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.36 USD
Максимальная:
92.00 USD (53.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.89% (92.00 USD)
По эквити:
43.17% (55.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|104
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_e
|80
|BTCUSD
|-21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_e
|6K
|BTCUSD
|-125K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.72 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +42.36 USD
Макс. убыток в серии: -82.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMBrokersLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
16
0%
116
48%
75%
1.19
0.51
USD
USD
70%
1:100