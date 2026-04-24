СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / OracleIZobretatel
Yury Shakhlovich

OracleIZobretatel

Yury Shakhlovich
Yury Shakhlovich

Yury Shakhlovich

0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -15%
FTMBrokersLLC-Live
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
56 (48.27%)
Убыточных трейдов:
60 (51.72%)
Лучший трейд:
20.72 USD
Худший трейд:
-29.24 USD
Общая прибыль:
362.92 USD (610 131 pips)
Общий убыток:
-304.08 USD (733 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (42.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
75.42%
Макс. загрузка депозита:
130.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
51 (43.97%)
Коротких трейдов:
65 (56.03%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
6.48 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-82.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.38 USD (15)
Прирост в месяц:
-32.99%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.36 USD
Максимальная:
92.00 USD (53.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.89% (92.00 USD)
По эквити:
43.17% (55.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_e 104
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_e 80
BTCUSD -21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_e 6K
BTCUSD -125K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.72 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +42.36 USD
Макс. убыток в серии: -82.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMBrokersLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 20:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 21:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 17:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 13:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 09:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 20:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OracleIZobretatel
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
80
USD
16
0%
116
48%
75%
1.19
0.51
USD
70%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.