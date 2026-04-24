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Yury Shakhlovich

OracleIZobretatel

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交易:
116
盈利交易:
56 (48.27%)
亏损交易:
60 (51.72%)
最好交易:
20.72 USD
最差交易:
-29.24 USD
毛利:
362.92 USD (610 131 pips)
毛利亏损:
-304.08 USD (733 098 pips)
最大连续赢利:
6 (42.36 USD)
最大连续盈利:
48.31 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
75.42%
最大入金加载:
130.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.64
长期交易:
51 (43.97%)
短期交易:
65 (56.03%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
6.48 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
15 (-82.38 USD)
最大连续亏损:
-82.38 USD (15)
每月增长:
-32.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.36 USD
最大值:
92.00 USD (53.60%)
相对跌幅:
结余:
69.89% (92.00 USD)
净值:
43.17% (55.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_e 104
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_e 80
BTCUSD -21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_e 6K
BTCUSD -125K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.72 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +42.36 USD
最大连续亏损: -82.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMBrokersLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.08.07 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 20:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 16:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.26 21:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 17:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 13:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 14:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 09:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.18 16:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 20:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 15:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
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0%
116
48%
75%
1.19
0.51
USD
70%
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