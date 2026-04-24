- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
56 (48.27%)
亏损交易:
60 (51.72%)
最好交易:
20.72 USD
最差交易:
-29.24 USD
毛利:
362.92 USD (610 131 pips)
毛利亏损:
-304.08 USD (733 098 pips)
最大连续赢利:
6 (42.36 USD)
最大连续盈利:
48.31 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
75.42%
最大入金加载:
130.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.64
长期交易:
51 (43.97%)
短期交易:
65 (56.03%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
6.48 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
15 (-82.38 USD)
最大连续亏损:
-82.38 USD (15)
每月增长:
-32.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.36 USD
最大值:
92.00 USD (53.60%)
相对跌幅:
结余:
69.89% (92.00 USD)
净值:
43.17% (55.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|104
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_e
|80
|BTCUSD
|-21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_e
|6K
|BTCUSD
|-125K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.72 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +42.36 USD
最大连续亏损: -82.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMBrokersLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-15%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
16
0%
116
48%
75%
1.19
0.51
USD
USD
70%
1:100