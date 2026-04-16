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- Просадка
Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
672 (72.72%)
Убыточных трейдов:
252 (27.27%)
Лучший трейд:
3 079.30 USD
Худший трейд:
-1 005.03 USD
Общая прибыль:
21 447.56 USD (122 988 pips)
Общий убыток:
-13 682.29 USD (83 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (345.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 952.74 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
63.01%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
438 (47.40%)
Коротких трейдов:
486 (52.60%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
8.40 USD
Средняя прибыль:
31.92 USD
Средний убыток:
-54.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-554.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 773.87 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.03%
Годовой прогноз:
-0.35%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 773.87 USD (69.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.68% (3 773.87 USD)
По эквити:
14.04% (1 572.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|326
|AUDNZD
|303
|NZDCAD
|295
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|1.9K
|NZDCAD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|6.9K
|NZDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 079.30 USD
Худший трейд: -1 005 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +345.46 USD
Макс. убыток в серии: -554.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
83
95%
924
72%
63%
1.56
8.40
USD
USD
16%
1:500