СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Willy Strategy
Wu Tien Hung

Willy Strategy

Wu Tien Hung
Wu Tien Hung

Wu Tien Hung

Выпускник факультета бизнес-менеджмента Национального Тайбэйского технологического университета на Тайване, с почти десятилетним опытом торговли. Предпочитаю стратегии разворота + Мартингейл. Добро пожаловать следить за моими сигналами Forex Winner, чтобы вы могли инвестировать спокойно, не боясь
0 отзывов
Надежность
83 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 78%
AnzoCapital-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
672 (72.72%)
Убыточных трейдов:
252 (27.27%)
Лучший трейд:
3 079.30 USD
Худший трейд:
-1 005.03 USD
Общая прибыль:
21 447.56 USD (122 988 pips)
Общий убыток:
-13 682.29 USD (83 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (345.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 952.74 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
63.01%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
438 (47.40%)
Коротких трейдов:
486 (52.60%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
8.40 USD
Средняя прибыль:
31.92 USD
Средний убыток:
-54.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-554.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 773.87 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.03%
Годовой прогноз:
-0.35%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 773.87 USD (69.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.68% (3 773.87 USD)
По эквити:
14.04% (1 572.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 326
AUDNZD 303
NZDCAD 295
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.1K
AUDNZD 1.9K
NZDCAD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 15K
AUDNZD 6.9K
NZDCAD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 079.30 USD
Худший трейд: -1 005 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +345.46 USD
Макс. убыток в серии: -554.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Willy Strategy
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
10K
USD
83
95%
924
72%
63%
1.56
8.40
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.