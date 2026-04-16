- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
924
盈利交易:
672 (72.72%)
亏损交易:
252 (27.27%)
最好交易:
3 079.30 USD
最差交易:
-1 005.03 USD
毛利:
21 447.56 USD (122 988 pips)
毛利亏损:
-13 682.29 USD (83 678 pips)
最大连续赢利:
20 (345.46 USD)
最大连续盈利:
3 952.74 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
61.58%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.06
长期交易:
438 (47.40%)
短期交易:
486 (52.60%)
利润因子:
1.57
预期回报:
8.40 USD
平均利润:
31.92 USD
平均损失:
-54.29 USD
最大连续失误:
16 (-554.40 USD)
最大连续亏损:
-3 773.87 USD (6)
每月增长:
-0.03%
年度预测:
-0.35%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 773.87 USD (69.05%)
相对跌幅:
结余:
15.68% (3 773.87 USD)
净值:
14.04% (1 572.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|326
|AUDNZD
|303
|NZDCAD
|295
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|1.9K
|NZDCAD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|6.9K
|NZDCAD
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 079.30 USD
最差交易: -1 005 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +345.46 USD
最大连续亏损: -554.40 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
83
95%
924
72%
62%
1.56
8.40
USD
USD
16%
1:500