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Сигналы / MetaTrader 4 / VIETNAM Gold PRO
Huu Tai Nguyen

VIETNAM Gold PRO

Huu Tai Nguyen
Huu Tai Nguyen

Huu Tai Nguyen

5 (4)
2 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 222 USD в месяц
прирост с 2026 77%
ICMarketsSC-Live22
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
50 (66.66%)
Убыточных трейдов:
25 (33.33%)
Лучший трейд:
165.69 USD
Худший трейд:
-118.50 USD
Общая прибыль:
2 744.85 USD (120 576 pips)
Общий убыток:
-1 820.44 USD (63 513 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (819.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
5.69%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
21 (28.00%)
Коротких трейдов:
54 (72.00%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
12.33 USD
Средняя прибыль:
54.90 USD
Средний убыток:
-72.82 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-536.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-536.85 USD (5)
Прирост в месяц:
37.49%
Годовой прогноз:
454.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
727.35 USD
Максимальная:
931.41 USD (54.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.04% (928.53 USD)
По эквити:
10.31% (398.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 924
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.69 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +819.77 USD
Макс. убыток в серии: -536.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live11
1.08 × 80
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.37 × 1282
ICMarkets-Live14
2.00 × 13
Tickmill-Live05
2.61 × 41
ICMarkets-Live02
2.63 × 75
ICMarketsSC-Live03
3.21 × 126
ICMarkets-Live20
3.78 × 54
ICMarketsSC-Live02
4.02 × 41
ICMarketsSC-Live26
4.32 × 165
Alpari-ECN1
4.54 × 13
ICMarketsSC-Live12
4.84 × 204
Tickmill-Live
4.92 × 12
ICMarkets-Live03
5.08 × 135
Pepperstone-Edge01
5.16 × 129
ICMarkets-Live09
5.92 × 158
ICMarkets-Live10
6.50 × 2
Pepperstone-Edge09
6.54 × 68
ICMarketsSC-Live19
6.70 × 192
ICMarkets-Live12
6.73 × 63
ICMarkets-Live16
7.20 × 218
Exness-Real9
7.97 × 261
еще 13...
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Нет отзывов
2026.08.05 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 00:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.23 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 22:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 16:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.24 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2026.05.06 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.05 01:51
Share of trading days is too low
2026.05.04 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 01:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 12:05
Share of trading days is too low
2026.04.28 12:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.16 03:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 03:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VIETNAM Gold PRO
222 USD в месяц
77%
0
0
USD
1.4K
USD
15
100%
75
66%
6%
1.50
12.33
USD
23%
1:500
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