- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
50 (66.66%)
Убыточных трейдов:
25 (33.33%)
Лучший трейд:
165.69 USD
Худший трейд:
-118.50 USD
Общая прибыль:
2 744.85 USD (120 576 pips)
Общий убыток:
-1 820.44 USD (63 513 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (819.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
5.69%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
21 (28.00%)
Коротких трейдов:
54 (72.00%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
12.33 USD
Средняя прибыль:
54.90 USD
Средний убыток:
-72.82 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-536.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-536.85 USD (5)
Прирост в месяц:
37.49%
Годовой прогноз:
454.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
727.35 USD
Максимальная:
931.41 USD (54.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.04% (928.53 USD)
По эквити:
10.31% (398.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|924
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.69 USD
Худший трейд: -119 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +819.77 USD
Макс. убыток в серии: -536.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live11
|1.08 × 80
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.37 × 1282
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|2.61 × 41
|
ICMarkets-Live02
|2.63 × 75
|
ICMarketsSC-Live03
|3.21 × 126
|
ICMarkets-Live20
|3.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|4.02 × 41
|
ICMarketsSC-Live26
|4.32 × 165
|
Alpari-ECN1
|4.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|4.84 × 204
|
Tickmill-Live
|4.92 × 12
|
ICMarkets-Live03
|5.08 × 135
|
Pepperstone-Edge01
|5.16 × 129
|
ICMarkets-Live09
|5.92 × 158
|
ICMarkets-Live10
|6.50 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|6.54 × 68
|
ICMarketsSC-Live19
|6.70 × 192
|
ICMarkets-Live12
|6.73 × 63
|
ICMarkets-Live16
|7.20 × 218
|
Exness-Real9
|7.97 × 261
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
222 USD в месяц
77%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
100%
75
66%
6%
1.50
12.33
USD
USD
23%
1:500