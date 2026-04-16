- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
50 (66.66%)
亏损交易:
25 (33.33%)
最好交易:
165.69 USD
最差交易:
-118.50 USD
毛利:
2 744.85 USD (120 576 pips)
毛利亏损:
-1 820.44 USD (63 513 pips)
最大连续赢利:
16 (819.77 USD)
最大连续盈利:
861.45 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
5.69%
最大入金加载:
7.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.99
长期交易:
21 (28.00%)
短期交易:
54 (72.00%)
利润因子:
1.51
预期回报:
12.33 USD
平均利润:
54.90 USD
平均损失:
-72.82 USD
最大连续失误:
5 (-536.85 USD)
最大连续亏损:
-536.85 USD (5)
每月增长:
37.49%
年度预测:
454.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
727.35 USD
最大值:
931.41 USD (54.66%)
相对跌幅:
结余:
23.04% (928.53 USD)
净值:
10.31% (398.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|924
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.69 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +819.77 USD
最大连续亏损: -536.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live11
|1.08 × 80
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.37 × 1282
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|2.61 × 41
|
ICMarkets-Live02
|2.63 × 75
|
ICMarketsSC-Live03
|3.21 × 126
|
ICMarkets-Live20
|3.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|4.02 × 41
|
ICMarketsSC-Live26
|4.32 × 165
|
Alpari-ECN1
|4.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|4.84 × 204
|
Tickmill-Live
|4.92 × 12
|
ICMarkets-Live03
|5.08 × 135
|
Pepperstone-Edge01
|5.16 × 129
|
ICMarkets-Live09
|5.92 × 158
|
ICMarkets-Live10
|6.50 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|6.54 × 68
|
ICMarketsSC-Live19
|6.70 × 192
|
ICMarkets-Live12
|6.73 × 63
|
ICMarkets-Live16
|7.20 × 218
|
Exness-Real9
|7.97 × 261
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月222 USD
77%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
15
100%
75
66%
6%
1.50
12.33
USD
USD
23%
1:500