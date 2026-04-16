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Сигналы / MetaTrader 5 / Code313
Khairul Iman

Code313

Khairul Iman
Khairul Iman

Khairul Iman

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2026 258%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
325 (67.84%)
Убыточных трейдов:
154 (32.15%)
Лучший трейд:
120.13 USD
Худший трейд:
-84.31 USD
Общая прибыль:
3 686.68 USD (238 023 pips)
Общий убыток:
-2 494.62 USD (155 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (378.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
378.42 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
48.25%
Макс. загрузка депозита:
20.93%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
232 (48.43%)
Коротких трейдов:
247 (51.57%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
11.34 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-212.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.92 USD (11)
Прирост в месяц:
30.95%
Годовой прогноз:
375.55%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.04 USD
Максимальная:
466.07 USD (29.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.17% (464.63 USD)
По эквити:
25.07% (150.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 437
GBPUSD 17
AUDUSD 11
USDJPY 8
EURUSD 5
USTEC 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 973
GBPUSD 51
AUDUSD 142
USDJPY -1
EURUSD 25
USTEC 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
GBPUSD 836
AUDUSD 1.7K
USDJPY 146
EURUSD 344
USTEC 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.13 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +378.42 USD
Макс. убыток в серии: -212.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 153
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 9822
VTMarkets-Live
0.76 × 1314
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
еще 167...
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Do not subscribe, this is for private monitoring growth only

Нет отзывов
2026.07.31 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 08:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 05:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 03:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 20:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Code313
5000 USD в месяц
258%
0
0
USD
1.2K
USD
17
65%
479
67%
48%
1.47
2.49
USD
29%
1:500
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