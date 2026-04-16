- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
325 (67.84%)
Убыточных трейдов:
154 (32.15%)
Лучший трейд:
120.13 USD
Худший трейд:
-84.31 USD
Общая прибыль:
3 686.68 USD (238 023 pips)
Общий убыток:
-2 494.62 USD (155 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (378.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
378.42 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
48.25%
Макс. загрузка депозита:
20.93%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
232 (48.43%)
Коротких трейдов:
247 (51.57%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
11.34 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-212.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.92 USD (11)
Прирост в месяц:
30.95%
Годовой прогноз:
375.55%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.04 USD
Максимальная:
466.07 USD (29.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.17% (464.63 USD)
По эквити:
25.07% (150.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|437
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|11
|USDJPY
|8
|EURUSD
|5
|USTEC
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|973
|GBPUSD
|51
|AUDUSD
|142
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|25
|USTEC
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|78K
|GBPUSD
|836
|AUDUSD
|1.7K
|USDJPY
|146
|EURUSD
|344
|USTEC
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.13 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +378.42 USD
Макс. убыток в серии: -212.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 153
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 9822
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
258%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
65%
479
67%
48%
1.47
2.49
USD
USD
29%
1:500