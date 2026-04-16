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Khairul Iman

Code313

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增长自 2026 227%
ICMarketsSC-MT5-2
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交易:
501
盈利交易:
334 (66.66%)
亏损交易:
167 (33.33%)
最好交易:
120.13 USD
最差交易:
-84.31 USD
毛利:
3 704.74 USD (239 206 pips)
毛利亏损:
-2 615.47 USD (157 257 pips)
最大连续赢利:
19 (378.42 USD)
最大连续盈利:
378.42 USD (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
48.25%
最大入金加载:
20.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.34
长期交易:
250 (49.90%)
短期交易:
251 (50.10%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
11.09 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
11 (-212.92 USD)
最大连续亏损:
-212.92 USD (11)
每月增长:
8.99%
年度预测:
109.13%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
16.04 USD
最大值:
466.07 USD (29.26%)
相对跌幅:
结余:
29.17% (464.63 USD)
净值:
25.07% (150.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 451
GBPUSD 19
AUDUSD 13
USDJPY 10
EURUSD 7
USTEC 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 981
GBPUSD 14
AUDUSD 116
USDJPY -26
EURUSD 3
USTEC 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 79K
GBPUSD 383
AUDUSD 1.4K
USDJPY -132
EURUSD 81
USTEC 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +120.13 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +378.42 USD
最大连续亏损: -212.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
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DooGroup-Live
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Exness-MT5Real10
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VantageInternational-Live 13
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GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
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VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
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ICTrading-MT5-4
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FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 153
BlackBullMarkets-Live
0.43 × 161
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 9822
VTMarkets-Live
0.76 × 1314
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2026.07.31 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 08:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 05:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 03:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 01:18
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2026.06.18 17:26
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2026.06.17 20:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 15:08
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2026.06.11 18:41
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资金
结余
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交易
赢%
活动
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Code313
每月30 USD
227%
0
0
USD
1.1K
USD
17
66%
501
66%
48%
1.41
2.17
USD
29%
1:500
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