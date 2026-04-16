- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
501
盈利交易:
334 (66.66%)
亏损交易:
167 (33.33%)
最好交易:
120.13 USD
最差交易:
-84.31 USD
毛利:
3 704.74 USD (239 206 pips)
毛利亏损:
-2 615.47 USD (157 257 pips)
最大连续赢利:
19 (378.42 USD)
最大连续盈利:
378.42 USD (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
48.25%
最大入金加载:
20.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.34
长期交易:
250 (49.90%)
短期交易:
251 (50.10%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
11.09 USD
平均损失:
-15.66 USD
最大连续失误:
11 (-212.92 USD)
最大连续亏损:
-212.92 USD (11)
每月增长:
8.99%
年度预测:
109.13%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
16.04 USD
最大值:
466.07 USD (29.26%)
相对跌幅:
结余:
29.17% (464.63 USD)
净值:
25.07% (150.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|451
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|10
|EURUSD
|7
|USTEC
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|981
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|116
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|3
|USTEC
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|79K
|GBPUSD
|383
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|-132
|EURUSD
|81
|USTEC
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.13 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +378.42 USD
最大连续亏损: -212.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 153
|
BlackBullMarkets-Live
|0.43 × 161
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 9822
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
227%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
17
66%
501
66%
48%
1.41
2.17
USD
USD
29%
1:500