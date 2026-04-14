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Сигналы / MetaTrader 5 / Harmonia MT5
Mauro Augello

Harmonia MT5

Mauro Augello
Mauro Augello

Mauro Augello

4.8 (31)
Здравствуйте, меня зовут Мауро — я алгоритмический трейдер и разработчик советников для MetaTrader 5.
Я занимаюсь трейдингом уже несколько лет, уделяя особое внимание автоматизации структурированных и тщательно протестированных стратегий.
3 продукта 2 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 42%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
232 (64.98%)
Убыточных трейдов:
125 (35.01%)
Лучший трейд:
48.12 EUR
Худший трейд:
-75.53 EUR
Общая прибыль:
1 741.70 EUR (199 986 pips)
Общий убыток:
-1 401.81 EUR (159 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (129.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.15 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.82%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
175 (49.02%)
Коротких трейдов:
182 (50.98%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
7.51 EUR
Средний убыток:
-11.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-30.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.72 EUR (5)
Прирост в месяц:
18.72%
Годовой прогноз:
227.18%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.21 EUR
Максимальная:
329.82 EUR (27.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.92% (329.64 EUR)
По эквити:
10.15% (113.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 388
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 40K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.12 EUR
Худший трейд: -76 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +129.15 EUR
Макс. убыток в серии: -30.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Harmonia MT5 Live Signal
Нет отзывов
2026.07.08 08:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 04:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.28 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 01:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.15 02:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.14 23:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Harmonia MT5
100 USD в месяц
42%
0
0
USD
1.1K
EUR
19
89%
357
64%
20%
1.24
0.95
EUR
28%
1:500
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