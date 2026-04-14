- Прирост
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Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
232 (64.98%)
Убыточных трейдов:
125 (35.01%)
Лучший трейд:
48.12 EUR
Худший трейд:
-75.53 EUR
Общая прибыль:
1 741.70 EUR (199 986 pips)
Общий убыток:
-1 401.81 EUR (159 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (129.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.15 EUR (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.82%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
175 (49.02%)
Коротких трейдов:
182 (50.98%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
7.51 EUR
Средний убыток:
-11.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-30.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-97.72 EUR (5)
Прирост в месяц:
18.72%
Годовой прогноз:
227.18%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.21 EUR
Максимальная:
329.82 EUR (27.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.92% (329.64 EUR)
По эквити:
10.15% (113.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|388
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|40K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.12 EUR
Худший трейд: -76 EUR
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +129.15 EUR
Макс. убыток в серии: -30.91 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Harmonia MT5 Live Signal
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
19
89%
357
64%
20%
1.24
0.95
EUR
EUR
28%
1:500