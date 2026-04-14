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Mauro Augello

Harmonia MT5

Mauro Augello
Mauro Augello

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4.8 (31)
你好，我是 Mauro——一名算法交易员和 MetaTrader 5 EA 开发者。

我从事交易多年，专注于将结构清晰、经过严格测试的策略实现自动化。

我设计的算法系统强调稳健性、风险意识以及对不同市场环境的适应能力。

我的目标是创建能够降低交易复杂性的智能交易系统：这些系统可以自主运行，应对市场波动，并在长期内保持一致性。

我认为，一个好的算法并不是承诺最多的算法，而是在市场条件变化时依然能够稳定运行的算法。
3 产品 2 信号 1 评论
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可靠性
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每月复制 100 USD per 
增长自 2026 35%
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
369
盈利交易:
237 (64.22%)
亏损交易:
132 (35.77%)
最好交易:
48.12 EUR
最差交易:
-75.53 EUR
毛利:
1 796.83 EUR (206 345 pips)
毛利亏损:
-1 520.02 EUR (173 101 pips)
最大连续赢利:
20 (129.15 EUR)
最大连续盈利:
129.15 EUR (20)
夏普比率:
0.07
交易活动:
20.83%
最大入金加载:
3.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.84
长期交易:
187 (50.68%)
短期交易:
182 (49.32%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.75 EUR
平均利润:
7.58 EUR
平均损失:
-11.52 EUR
最大连续失误:
11 (-30.91 EUR)
最大连续亏损:
-97.72 EUR (5)
每月增长:
14.24%
年度预测:
172.72%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
30.21 EUR
最大值:
329.82 EUR (27.93%)
相对跌幅:
结余:
27.92% (329.64 EUR)
净值:
10.15% (113.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 369
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 316
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 33K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.12 EUR
最差交易: -76 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +129.15 EUR
最大连续亏损: -30.91 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Harmonia MT5 Live Signal
没有评论
2026.07.08 08:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 04:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.28 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 01:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.15 02:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.14 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.14 23:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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订阅者
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结余
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交易
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Harmonia MT5
每月100 USD
35%
0
0
USD
1.1K
EUR
20
89%
369
64%
21%
1.18
0.75
EUR
28%
1:500
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