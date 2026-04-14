- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
369
盈利交易:
237 (64.22%)
亏损交易:
132 (35.77%)
最好交易:
48.12 EUR
最差交易:
-75.53 EUR
毛利:
1 796.83 EUR (206 345 pips)
毛利亏损:
-1 520.02 EUR (173 101 pips)
最大连续赢利:
20 (129.15 EUR)
最大连续盈利:
129.15 EUR (20)
夏普比率:
0.07
交易活动:
20.83%
最大入金加载:
3.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.84
长期交易:
187 (50.68%)
短期交易:
182 (49.32%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.75 EUR
平均利润:
7.58 EUR
平均损失:
-11.52 EUR
最大连续失误:
11 (-30.91 EUR)
最大连续亏损:
-97.72 EUR (5)
每月增长:
14.24%
年度预测:
172.72%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
30.21 EUR
最大值:
329.82 EUR (27.93%)
相对跌幅:
结余:
27.92% (329.64 EUR)
净值:
10.15% (113.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|316
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|33K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.12 EUR
最差交易: -76 EUR
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +129.15 EUR
最大连续亏损: -30.91 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Harmonia MT5 Live Signal
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
35%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
20
89%
369
64%
21%
1.18
0.75
EUR
EUR
28%
1:500