- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
40 (62.50%)
Убыточных трейдов:
24 (37.50%)
Лучший трейд:
26 954.00 JPY
Худший трейд:
-16 527.00 JPY
Общая прибыль:
297 355.00 JPY (187 080 pips)
Общий убыток:
-229 620.00 JPY (143 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (64 456.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
64 456.00 JPY (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.59%
Макс. загрузка депозита:
9.70%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
33 (51.56%)
Коротких трейдов:
31 (48.44%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1 058.36 JPY
Средняя прибыль:
7 433.88 JPY
Средний убыток:
-9 567.50 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-41 172.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-41 172.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
4.32%
Годовой прогноз:
52.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 655.00 JPY
Максимальная:
48 736.00 JPY (38.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.04% (48 726.00 JPY)
По эквити:
13.58% (14 868.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|593
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26 954.00 JPY
Худший трейд: -16 527 JPY
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +64 456.00 JPY
Макс. убыток в серии: -41 172.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
168K
JPY
JPY
17
100%
64
62%
92%
1.29
1 058.36
JPY
JPY
38%
1:400