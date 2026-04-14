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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD AIBB
Naoki Hozumi

XAUUSD AIBB

Naoki Hozumi
Naoki Hozumi

Naoki Hozumi

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 68%
Axiory-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
40 (62.50%)
Убыточных трейдов:
24 (37.50%)
Лучший трейд:
26 954.00 JPY
Худший трейд:
-16 527.00 JPY
Общая прибыль:
297 355.00 JPY (187 080 pips)
Общий убыток:
-229 620.00 JPY (143 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (64 456.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
64 456.00 JPY (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
91.59%
Макс. загрузка депозита:
9.70%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
33 (51.56%)
Коротких трейдов:
31 (48.44%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1 058.36 JPY
Средняя прибыль:
7 433.88 JPY
Средний убыток:
-9 567.50 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-41 172.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-41 172.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
4.32%
Годовой прогноз:
52.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 655.00 JPY
Максимальная:
48 736.00 JPY (38.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.04% (48 726.00 JPY)
По эквити:
13.58% (14 868.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 593
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26 954.00 JPY
Худший трейд: -16 527 JPY
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +64 456.00 JPY
Макс. убыток в серии: -41 172.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axiory-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 03:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.14 22:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 07:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 00:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD AIBB
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
168K
JPY
17
100%
64
62%
92%
1.29
1 058.36
JPY
38%
1:400
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