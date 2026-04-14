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Naoki Hozumi

XAUUSD AIBB

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毛利:
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毛利亏损:
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最大连续赢利:
8 (64 456.00 JPY)
最大连续盈利:
64 456.00 JPY (8)
夏普比率:
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最近交易:
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利润因子:
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平均损失:
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最大连续失误:
5 (-41 172.00 JPY)
最大连续亏损:
-41 172.00 JPY (5)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
13.58% (14 868.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 524
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +26 954.00 JPY
最差交易: -16 527 JPY
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
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2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 03:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.14 22:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 07:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 00:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
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