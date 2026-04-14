- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
41 (62.12%)
亏损交易:
25 (37.88%)
最好交易:
26 954.00 JPY
最差交易:
-16 527.00 JPY
毛利:
300 222.00 JPY (188 949 pips)
毛利亏损:
-240 448.00 JPY (149 876 pips)
最大连续赢利:
8 (64 456.00 JPY)
最大连续盈利:
64 456.00 JPY (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
91.59%
最大入金加载:
9.70%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.23
长期交易:
34 (51.52%)
短期交易:
32 (48.48%)
利润因子:
1.25
预期回报:
905.67 JPY
平均利润:
7 322.49 JPY
平均损失:
-9 617.92 JPY
最大连续失误:
5 (-41 172.00 JPY)
最大连续亏损:
-41 172.00 JPY (5)
每月增长:
-1.18%
年度预测:
-14.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20 655.00 JPY
最大值:
48 736.00 JPY (38.05%)
相对跌幅:
结余:
38.04% (48 726.00 JPY)
净值:
13.58% (14 868.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|524
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26 954.00 JPY
最差交易: -16 527 JPY
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +64 456.00 JPY
最大连续亏损: -41 172.00 JPY
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
160K
JPY
JPY
18
100%
66
62%
92%
1.24
905.67
JPY
JPY
38%
1:400