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Сигналы / MetaTrader 5 / NeuroTrade X1
Sergio Castellon Sardina

NeuroTrade X1

Sergio Castellon Sardina
Sergio Castellon Sardina

Sergio Castellon Sardina

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 48 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
42 (48.27%)
Убыточных трейдов:
45 (51.72%)
Лучший трейд:
5 603.02 USD
Худший трейд:
-1 412.77 USD
Общая прибыль:
37 041.24 USD (94 051 pips)
Общий убыток:
-36 353.54 USD (97 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (8 556.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 158.89 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
14.89%
Макс. загрузка депозита:
90.30%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
87 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
7.90 USD
Средняя прибыль:
881.93 USD
Средний убыток:
-807.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-6 177.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 140.59 USD (7)
Прирост в месяц:
13.09%
Годовой прогноз:
158.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 995.96 USD
Максимальная:
14 995.96 USD (15.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.98% (14 983.83 USD)
По эквити:
2.75% (2 489.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 696
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 603.02 USD
Худший трейд: -1 413 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8 556.14 USD
Макс. убыток в серии: -6 177.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Neuro Trader X1 | MT5 Signals

Продвинутая алгоритмическая торговая система, специализирующаяся на XAUUSD (золото) и других трендовых активах, разработанная на основе подхода стратегической диверсификации.

Neuro Trader X1 объединяет несколько количественных моделей и оптимизированных торговых сетапов, которые работают совместно для максимизации прибыли при строгом контроле рисков.

В отличие от традиционных систем, основанных на одной стратегии, данный мультистратегический подход позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям (тренд, флэт, волатильность), снижая влияние неблагоприятных сценариев и повышая стабильность результатов в долгосрочной перспективе.

Neuro Trader X1 предназначен для трейдеров, ищущих профессиональное, основанное на данных решение с сбалансированным соотношением риск/доходность, исключая влияние эмоций на принятие решений.

Важное уведомление

Для данной торговой сигнальной системы рекомендуется минимальный баланс от 1 000 USD. Это обеспечивает достаточный запас для компенсации рыночных колебаний, покрытия стоимости подписки и достижения более стабильных результатов.

При меньшем размере депозита может быть сложно получить удовлетворительную доходность или покрыть стоимость подписки. В таком случае ограничения связаны скорее с размером капитала и торговыми условиями, чем с самой сигнальной системой.

Технические характеристики

Полностью автоматизированные стратегии, оптимизированные для золота и других трендовых активов
Основной таймфрейм: 1H
Без мартингейла
Без сеточных стратегий (grid)
Без усреднения — каждая сделка независима
Интеллектуальный риск-фильтр с динамическим Stop Loss
Историческая точность: более 50% прибыльных сделок
Среднемесячный рост: +5–15% при стабильных рыночных условиях
Максимальная зафиксированная просадка: менее 20%


Нет отзывов
2026.08.11 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 21:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.21 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 00:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.15 04:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.15 03:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.14 23:20
Share of trading days is too low
2026.04.14 23:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 23:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.14 22:20
Share of trading days is too low
2026.04.14 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NeuroTrade X1
48 USD в месяц
1%
0
0
USD
101K
USD
17
100%
87
48%
15%
1.01
7.90
USD
15%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.