- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|696
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Neuro Trader X1 | MT5 Signals
Продвинутая алгоритмическая торговая система, специализирующаяся на XAUUSD (золото) и других трендовых активах, разработанная на основе подхода стратегической диверсификации.
Neuro Trader X1 объединяет несколько количественных моделей и оптимизированных торговых сетапов, которые работают совместно для максимизации прибыли при строгом контроле рисков.
В отличие от традиционных систем, основанных на одной стратегии, данный мультистратегический подход позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям (тренд, флэт, волатильность), снижая влияние неблагоприятных сценариев и повышая стабильность результатов в долгосрочной перспективе.
Neuro Trader X1 предназначен для трейдеров, ищущих профессиональное, основанное на данных решение с сбалансированным соотношением риск/доходность, исключая влияние эмоций на принятие решений.
Важное уведомление
Для данной торговой сигнальной системы рекомендуется минимальный баланс от 1 000 USD. Это обеспечивает достаточный запас для компенсации рыночных колебаний, покрытия стоимости подписки и достижения более стабильных результатов.
При меньшем размере депозита может быть сложно получить удовлетворительную доходность или покрыть стоимость подписки. В таком случае ограничения связаны скорее с размером капитала и торговыми условиями, чем с самой сигнальной системой.
Технические характеристики
Полностью автоматизированные стратегии, оптимизированные для золота и других трендовых активов
Основной таймфрейм: 1H
Без мартингейла
Без сеточных стратегий (grid)
Без усреднения — каждая сделка независима
Интеллектуальный риск-фильтр с динамическим Stop Loss
Историческая точность: более 50% прибыльных сделок
Среднемесячный рост: +5–15% при стабильных рыночных условиях
Максимальная зафиксированная просадка: менее 20%
USD
USD
USD