Neuro Trader X1 | MT5 Signals

Продвинутая алгоритмическая торговая система, специализирующаяся на XAUUSD (золото) и других трендовых активах, разработанная на основе подхода стратегической диверсификации.

Neuro Trader X1 объединяет несколько количественных моделей и оптимизированных торговых сетапов, которые работают совместно для максимизации прибыли при строгом контроле рисков.

В отличие от традиционных систем, основанных на одной стратегии, данный мультистратегический подход позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям (тренд, флэт, волатильность), снижая влияние неблагоприятных сценариев и повышая стабильность результатов в долгосрочной перспективе.

Neuro Trader X1 предназначен для трейдеров, ищущих профессиональное, основанное на данных решение с сбалансированным соотношением риск/доходность, исключая влияние эмоций на принятие решений.

Важное уведомление

Для данной торговой сигнальной системы рекомендуется минимальный баланс от 1 000 USD. Это обеспечивает достаточный запас для компенсации рыночных колебаний, покрытия стоимости подписки и достижения более стабильных результатов.

При меньшем размере депозита может быть сложно получить удовлетворительную доходность или покрыть стоимость подписки. В таком случае ограничения связаны скорее с размером капитала и торговыми условиями, чем с самой сигнальной системой.

Технические характеристики

Полностью автоматизированные стратегии, оптимизированные для золота и других трендовых активов

Основной таймфрейм: 1H

Без мартингейла

Без сеточных стратегий (grid)

Без усреднения — каждая сделка независима

Интеллектуальный риск-фильтр с динамическим Stop Loss

Историческая точность: более 50% прибыльных сделок

Среднемесячный рост: +5–15% при стабильных рыночных условиях

Максимальная зафиксированная просадка: менее 20%