- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
49 (49.00%)
亏损交易:
51 (51.00%)
最好交易:
5 603.02 USD
最差交易:
-1 412.77 USD
毛利:
39 425.91 USD (103 170 pips)
毛利亏损:
-41 784.76 USD (109 358 pips)
最大连续赢利:
9 (8 556.14 USD)
最大连续盈利:
9 158.89 USD (5)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
14.89%
最大入金加载:
90.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.16
长期交易:
100 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-23.59 USD
平均利润:
804.61 USD
平均损失:
-819.31 USD
最大连续失误:
10 (-6 177.45 USD)
最大连续亏损:
-7 140.59 USD (7)
每月增长:
9.66%
年度预测:
117.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14 995.96 USD
最大值:
14 995.96 USD (15.00%)
相对跌幅:
结余:
14.98% (14 983.83 USD)
净值:
2.75% (2 489.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 603.02 USD
最差交易: -1 413 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8 556.14 USD
最大连续亏损: -6 177.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Neuro Trader X1 | MT5 Signals
Neuro Trader X1 是一套先进的算法交易系统，专注于 XAUUSD（黄金）以及其他趋势性资产，基于战略性多元化的交易理念构建。
该系统结合多种量化模型与优化交易策略协同运作，在严格控制风险的前提下，实现收益最大化。
不同于传统单一策略系统，Neuro Trader X1 采用多策略组合方式，可适应不同市场环境（趋势、震荡、波动），从而降低不利行情的影响，并提升长期收益的稳定性。
Neuro Trader X1 适用于寻求专业化、数据驱动解决方案的交易者，在风险与收益之间实现平衡，同时避免情绪化决策对交易的影响。
重要提示
本信号建议最低账户资金为 1,000 美元。该资金水平可提供更充足的缓冲空间，以应对市场波动、覆盖订阅成本，并获得更稳定的交易结果。
若账户资金过小，可能难以实现理想收益或覆盖订阅费用。在这种情况下，限制因素更多来自资金规模及交易条件，而非信号本身。
技术特点
完全自动化交易策略，专为黄金及趋势性资产优化
主要时间周期：1 小时（1H）
无马丁格尔策略
无网格交易（Grid）
无加仓摊平，每笔交易相互独立
智能风险过滤系统，配备动态止损（Stop Loss）
历史胜率：超过 50%
平均月收益：+5% – 15%（在稳定市场条件下）
最大历史回撤：低于 20%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月48 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
18
100%
100
49%
15%
0.94
-23.59
USD
USD
15%
1:200