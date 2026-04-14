信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NeuroTrade X1
Sergio Castellon Sardina

NeuroTrade X1

Sergio Castellon Sardina
Sergio Castellon Sardina

Sergio Castellon Sardina

0条评论
18
0 / 0 USD
每月复制 48 USD per 
增长自 2026 -2%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
49 (49.00%)
亏损交易:
51 (51.00%)
最好交易:
5 603.02 USD
最差交易:
-1 412.77 USD
毛利:
39 425.91 USD (103 170 pips)
毛利亏损:
-41 784.76 USD (109 358 pips)
最大连续赢利:
9 (8 556.14 USD)
最大连续盈利:
9 158.89 USD (5)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
14.89%
最大入金加载:
90.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.16
长期交易:
100 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-23.59 USD
平均利润:
804.61 USD
平均损失:
-819.31 USD
最大连续失误:
10 (-6 177.45 USD)
最大连续亏损:
-7 140.59 USD (7)
每月增长:
9.66%
年度预测:
117.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14 995.96 USD
最大值:
14 995.96 USD (15.00%)
相对跌幅:
结余:
14.98% (14 983.83 USD)
净值:
2.75% (2 489.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 603.02 USD
最差交易: -1 413 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8 556.14 USD
最大连续亏损: -6 177.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
5 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Neuro Trader X1 | MT5 Signals

Neuro Trader X1 是一套先进的算法交易系统，专注于 XAUUSD（黄金）以及其他趋势性资产，基于战略性多元化的交易理念构建。

该系统结合多种量化模型与优化交易策略协同运作，在严格控制风险的前提下，实现收益最大化。

不同于传统单一策略系统，Neuro Trader X1 采用多策略组合方式，可适应不同市场环境（趋势、震荡、波动），从而降低不利行情的影响，并提升长期收益的稳定性。

Neuro Trader X1 适用于寻求专业化、数据驱动解决方案的交易者，在风险与收益之间实现平衡，同时避免情绪化决策对交易的影响。

重要提示

本信号建议最低账户资金为 1,000 美元。该资金水平可提供更充足的缓冲空间，以应对市场波动、覆盖订阅成本，并获得更稳定的交易结果。

若账户资金过小，可能难以实现理想收益或覆盖订阅费用。在这种情况下，限制因素更多来自资金规模及交易条件，而非信号本身。

技术特点

完全自动化交易策略，专为黄金及趋势性资产优化
主要时间周期：1 小时（1H）
无马丁格尔策略
无网格交易（Grid）
无加仓摊平，每笔交易相互独立
智能风险过滤系统，配备动态止损（Stop Loss）
历史胜率：超过 50%
平均月收益：+5% – 15%（在稳定市场条件下）
最大历史回撤：低于 20%


没有评论
2026.08.11 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 21:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.21 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 00:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.15 04:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.15 03:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.14 23:20
Share of trading days is too low
2026.04.14 23:20
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 23:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.14 22:20
Share of trading days is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NeuroTrade X1
每月48 USD
-2%
0
0
USD
98K
USD
18
100%
100
49%
15%
0.94
-23.59
USD
15%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载