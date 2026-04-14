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Сигналы / MetaTrader 5 / AntEA
Yong Hua Huang

AntEA

Yong Hua Huang
Yong Hua Huang

Yong Hua Huang

2 комментария
0 отзывов
Надежность
37 недель
1 / 1.2K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 294%
Exness-MT5Real5
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
155 (78.68%)
Убыточных трейдов:
42 (21.32%)
Лучший трейд:
58.01 USD
Худший трейд:
-13.72 USD
Общая прибыль:
951.09 USD (737 045 pips)
Общий убыток:
-93.24 USD (24 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (198.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.18 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
34.01
Длинных трейдов:
142 (72.08%)
Коротких трейдов:
55 (27.92%)
Профит фактор:
10.20
Мат. ожидание:
4.35 USD
Средняя прибыль:
6.14 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-25.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.22 USD (9)
Прирост в месяц:
47.74%
Годовой прогноз:
579.23%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.22 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (25.22 USD)
По эквити:
19.04% (211.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADm 93
XAUUSDm 28
US30m 27
USTECm 13
AUDNZDm 11
USDCADm 9
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
AUDCADm 3
US500m 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADm 284
XAUUSDm 434
US30m 24
USTECm 22
AUDNZDm 3
USDCADm 23
EURGBPm 37
NZDUSDm 19
AUDCADm 11
US500m 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADm 41K
XAUUSDm 448K
US30m 37K
USTECm 177K
AUDNZDm 628
USDCADm 3.2K
EURGBPm 2.7K
NZDUSDm 1.9K
AUDCADm 1.5K
US500m 354
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.01 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +198.18 USD
Макс. убыток в серии: -25.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
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AntEA是一款高效且穩定的外匯交易方案，特點是投入少、回報大，非常適合資金較少的工薪一族匯友。
Нет отзывов
2026.06.22 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 21:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.03 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 11:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.21 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.21 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AntEA
35 USD в месяц
294%
1
1.2K
USD
1K
USD
37
8%
197
78%
100%
10.20
4.35
USD
19%
1:400
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