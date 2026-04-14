- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
155 (78.68%)
Убыточных трейдов:
42 (21.32%)
Лучший трейд:
58.01 USD
Худший трейд:
-13.72 USD
Общая прибыль:
951.09 USD (737 045 pips)
Общий убыток:
-93.24 USD (24 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (198.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.18 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
34.01
Длинных трейдов:
142 (72.08%)
Коротких трейдов:
55 (27.92%)
Профит фактор:
10.20
Мат. ожидание:
4.35 USD
Средняя прибыль:
6.14 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-25.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.22 USD (9)
Прирост в месяц:
47.74%
Годовой прогноз:
579.23%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.22 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (25.22 USD)
По эквити:
19.04% (211.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADm
|93
|XAUUSDm
|28
|US30m
|27
|USTECm
|13
|AUDNZDm
|11
|USDCADm
|9
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|AUDCADm
|3
|US500m
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADm
|284
|XAUUSDm
|434
|US30m
|24
|USTECm
|22
|AUDNZDm
|3
|USDCADm
|23
|EURGBPm
|37
|NZDUSDm
|19
|AUDCADm
|11
|US500m
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADm
|41K
|XAUUSDm
|448K
|US30m
|37K
|USTECm
|177K
|AUDNZDm
|628
|USDCADm
|3.2K
|EURGBPm
|2.7K
|NZDUSDm
|1.9K
|AUDCADm
|1.5K
|US500m
|354
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.01 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +198.18 USD
Макс. убыток в серии: -25.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
AntEA是一款高效且穩定的外匯交易方案，特點是投入少、回報大，非常適合資金較少的工薪一族匯友。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
294%
1
1.2K
USD
USD
1K
USD
USD
37
8%
197
78%
100%
10.20
4.35
USD
USD
19%
1:400