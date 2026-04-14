- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
198
盈利交易:
156 (78.78%)
亏损交易:
42 (21.21%)
最好交易:
58.01 USD
最差交易:
-13.72 USD
毛利:
953.84 USD (737 459 pips)
毛利亏损:
-93.24 USD (24 256 pips)
最大连续赢利:
24 (198.18 USD)
最大连续盈利:
198.18 USD (24)
夏普比率:
0.63
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.26%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 天
采收率:
34.12
长期交易:
142 (71.72%)
短期交易:
56 (28.28%)
利润因子:
10.23
预期回报:
4.35 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
9 (-25.22 USD)
最大连续亏损:
-25.22 USD (9)
每月增长:
48.13%
年度预测:
583.96%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.22 USD (4.90%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (25.22 USD)
净值:
19.04% (211.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADm
|94
|XAUUSDm
|28
|US30m
|27
|USTECm
|13
|AUDNZDm
|11
|USDCADm
|9
|EURGBPm
|6
|NZDUSDm
|6
|AUDCADm
|3
|US500m
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADm
|287
|XAUUSDm
|434
|US30m
|24
|USTECm
|22
|AUDNZDm
|3
|USDCADm
|23
|EURGBPm
|37
|NZDUSDm
|19
|AUDCADm
|11
|US500m
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADm
|42K
|XAUUSDm
|448K
|US30m
|37K
|USTECm
|177K
|AUDNZDm
|628
|USDCADm
|3.2K
|EURGBPm
|2.7K
|NZDUSDm
|1.9K
|AUDCADm
|1.5K
|US500m
|354
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.01 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +198.18 USD
最大连续亏损: -25.22 USD
AntEA是一款高效且穩定的外匯交易方案，特點是投入少、回報大，非常適合資金較少的工薪一族匯友。
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
296%
1
1.2K
USD
USD
1K
USD
USD
38
8%
198
78%
100%
10.22
4.35
USD
USD
19%
1:400