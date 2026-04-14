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Yong Hua Huang

AntEA

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盈利交易:
156 (78.78%)
亏损交易:
42 (21.21%)
最好交易:
58.01 USD
最差交易:
-13.72 USD
毛利:
953.84 USD (737 459 pips)
毛利亏损:
-93.24 USD (24 256 pips)
最大连续赢利:
24 (198.18 USD)
最大连续盈利:
198.18 USD (24)
夏普比率:
0.63
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.26%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 天
采收率:
34.12
长期交易:
142 (71.72%)
短期交易:
56 (28.28%)
利润因子:
10.23
预期回报:
4.35 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
9 (-25.22 USD)
最大连续亏损:
-25.22 USD (9)
每月增长:
48.13%
年度预测:
583.96%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
25.22 USD (4.90%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (25.22 USD)
净值:
19.04% (211.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADm 94
XAUUSDm 28
US30m 27
USTECm 13
AUDNZDm 11
USDCADm 9
EURGBPm 6
NZDUSDm 6
AUDCADm 3
US500m 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADm 287
XAUUSDm 434
US30m 24
USTECm 22
AUDNZDm 3
USDCADm 23
EURGBPm 37
NZDUSDm 19
AUDCADm 11
US500m 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADm 42K
XAUUSDm 448K
US30m 37K
USTECm 177K
AUDNZDm 628
USDCADm 3.2K
EURGBPm 2.7K
NZDUSDm 1.9K
AUDCADm 1.5K
US500m 354
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最大连续亏损: -25.22 USD

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2026.06.22 07:22
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2026.06.21 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 21:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.03 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 11:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.21 17:48
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2026.05.21 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
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