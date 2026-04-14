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Сигналы / MetaTrader 5 / Test passed
Eugen-alexandru Zibileanu

Test passed

Eugen-alexandru Zibileanu
Eugen-alexandru Zibileanu

Eugen-alexandru Zibileanu

4.7 (40)
⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
21 продукт 3 сигнала 1 тема 3 комментария
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
58 (72.50%)
Убыточных трейдов:
22 (27.50%)
Лучший трейд:
6 131.82 USD
Худший трейд:
-3 696.43 USD
Общая прибыль:
42 654.46 USD (26 772 pips)
Общий убыток:
-32 506.07 USD (22 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (4 260.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 694.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
0.88%
Макс. загрузка депозита:
58.30%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
38 (47.50%)
Коротких трейдов:
42 (52.50%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
126.85 USD
Средняя прибыль:
735.42 USD
Средний убыток:
-1 477.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6 132.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 132.15 USD (3)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 879.49 USD
Максимальная:
6 234.94 USD (6.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.00% (6 201.49 USD)
По эквити:
2.26% (2 255.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 131.82 USD
Худший трейд: -3 696 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 260.23 USD
Макс. убыток в серии: -6 132.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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battling the most rude of brokers..... Darwinex

(don't try at home)
Нет отзывов
2026.08.06 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 02:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.10 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.07 22:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.04 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 10:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.04.14 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.14 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Test passed
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
110K
USD
16
100%
80
72%
1%
1.31
126.85
USD
6%
1:200
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