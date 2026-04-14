- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
58 (72.50%)
Убыточных трейдов:
22 (27.50%)
Лучший трейд:
6 131.82 USD
Худший трейд:
-3 696.43 USD
Общая прибыль:
42 654.46 USD (26 772 pips)
Общий убыток:
-32 506.07 USD (22 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (4 260.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 694.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
0.88%
Макс. загрузка депозита:
58.30%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
38 (47.50%)
Коротких трейдов:
42 (52.50%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
126.85 USD
Средняя прибыль:
735.42 USD
Средний убыток:
-1 477.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6 132.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 132.15 USD (3)
Прирост в месяц:
2.85%
Годовой прогноз:
34.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 879.49 USD
Максимальная:
6 234.94 USD (6.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.00% (6 201.49 USD)
По эквити:
2.26% (2 255.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 131.82 USD
Худший трейд: -3 696 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 260.23 USD
Макс. убыток в серии: -6 132.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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battling the most rude of brokers..... Darwinex(don't try at home)
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
16
100%
80
72%
1%
1.31
126.85
USD
USD
6%
1:200