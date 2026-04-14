- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
58 (72.50%)
亏损交易:
22 (27.50%)
最好交易:
6 131.82 USD
最差交易:
-3 696.43 USD
毛利:
42 654.46 USD (26 772 pips)
毛利亏损:
-32 506.07 USD (22 398 pips)
最大连续赢利:
10 (4 260.23 USD)
最大连续盈利:
6 694.07 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
0.88%
最大入金加载:
58.30%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.63
长期交易:
38 (47.50%)
短期交易:
42 (52.50%)
利润因子:
1.31
预期回报:
126.85 USD
平均利润:
735.42 USD
平均损失:
-1 477.55 USD
最大连续失误:
3 (-6 132.15 USD)
最大连续亏损:
-6 132.15 USD (3)
每月增长:
2.87%
年度预测:
34.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 879.49 USD
最大值:
6 234.94 USD (6.03%)
相对跌幅:
结余:
6.00% (6 201.49 USD)
净值:
2.26% (2 255.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 131.82 USD
最差交易: -3 696 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 260.23 USD
最大连续亏损: -6 132.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
battling the most rude of brokers..... Darwinex(don't try at home)
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
16
100%
80
72%
1%
1.31
126.85
USD
USD
6%
1:200