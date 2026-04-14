СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mage
Mingze Yang

Mage

Mingze Yang
Mingze Yang

Mingze Yang

V:mingmo
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 44 USD в месяц
прирост с 2026 14%
Weltrade-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
178 (84.36%)
Убыточных трейдов:
33 (15.64%)
Лучший трейд:
34.23 USD
Худший трейд:
-51.96 USD
Общая прибыль:
364.92 USD (364 265 pips)
Общий убыток:
-241.44 USD (241 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (55.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.45 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.33%
Макс. загрузка депозита:
7.69%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
21 (9.95%)
Коротких трейдов:
190 (90.05%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-7.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-70.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.63 USD (2)
Прирост в месяц:
3.68%
Годовой прогноз:
44.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.56 USD
Максимальная:
92.26 USD (9.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.85% (92.26 USD)
По эквити:
33.79% (309.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 123
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 123K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.23 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +55.45 USD
Макс. убыток в серии: -70.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.06.23 10:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.19 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.27 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 09:10
Share of trading days is too low
2026.04.14 09:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 08:10
Share of trading days is too low
2026.04.14 08:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 03:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 03:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 03:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.14 03:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.14 03:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mage
44 USD в месяц
14%
0
0
USD
1K
USD
17
0%
211
84%
4%
1.51
0.59
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.