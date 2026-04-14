- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
178 (84.36%)
Убыточных трейдов:
33 (15.64%)
Лучший трейд:
34.23 USD
Худший трейд:
-51.96 USD
Общая прибыль:
364.92 USD (364 265 pips)
Общий убыток:
-241.44 USD (241 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (55.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.45 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
4.33%
Макс. загрузка депозита:
7.69%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
21 (9.95%)
Коротких трейдов:
190 (90.05%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-7.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-70.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.63 USD (2)
Прирост в месяц:
3.68%
Годовой прогноз:
44.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.56 USD
Максимальная:
92.26 USD (9.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.85% (92.26 USD)
По эквити:
33.79% (309.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|123
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|123K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.23 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +55.45 USD
Макс. убыток в серии: -70.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
44 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
17
0%
211
84%
4%
1.51
0.59
USD
USD
34%
1:500