- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
218
盈利交易:
183 (83.94%)
亏损交易:
35 (16.06%)
最好交易:
34.23 USD
最差交易:
-51.96 USD
毛利:
387.02 USD (386 343 pips)
毛利亏损:
-261.38 USD (261 356 pips)
最大连续赢利:
23 (55.45 USD)
最大连续盈利:
55.45 USD (23)
夏普比率:
0.08
交易活动:
4.33%
最大入金加载:
7.69%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
1.36
长期交易:
28 (12.84%)
短期交易:
190 (87.16%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-7.47 USD
最大连续失误:
2 (-70.63 USD)
最大连续亏损:
-70.63 USD (2)
每月增长:
3.85%
年度预测:
46.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.56 USD
最大值:
92.26 USD (9.85%)
相对跌幅:
结余:
9.85% (92.26 USD)
净值:
33.79% (309.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|126
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|125K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.23 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +55.45 USD
最大连续亏损: -70.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月44 USD
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
18
0%
218
83%
4%
1.48
0.58
USD
USD
34%
1:500