- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
44 (51.16%)
Убыточных трейдов:
42 (48.84%)
Лучший трейд:
38.14 USD
Худший трейд:
-47.12 USD
Общая прибыль:
377.57 USD (15 963 pips)
Общий убыток:
-483.51 USD (16 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (68.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
90.69%
Макс. загрузка депозита:
5.73%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
8.58 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-71.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-9.47%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.55 USD
Максимальная:
229.81 USD (60.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.22% (229.81 USD)
По эквити:
16.82% (40.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-102
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|-1
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-771
|GBPUSD
|-358
|EURAUD
|-113
|AUDUSD
|-51
|EURGBP
|425
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.14 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +68.67 USD
Макс. убыток в серии: -71.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.11 × 83
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
OctaFX-Real7
|0.40 × 15
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-27%
0
0
USD
USD
244
USD
USD
42
0%
86
51%
91%
0.78
-1.23
USD
USD
49%
1:500