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Сигналы / MetaTrader 4 / Aleshabest
Mikhail Ryzhachenko

Aleshabest

Mikhail Ryzhachenko
Mikhail Ryzhachenko

Mikhail Ryzhachenko

Доброго времени суток!
Спасибо, что зашли на мою страничку и уделили время. Информация будет интересна как для инвесторов, так и для продавцов.
Для инвесторов:
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
RoboForex-Pro-6
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
44 (51.16%)
Убыточных трейдов:
42 (48.84%)
Лучший трейд:
38.14 USD
Худший трейд:
-47.12 USD
Общая прибыль:
377.57 USD (15 963 pips)
Общий убыток:
-483.51 USD (16 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (68.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
90.69%
Макс. загрузка депозита:
5.73%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
8.58 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-71.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.65 USD (5)
Прирост в месяц:
-9.47%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.55 USD
Максимальная:
229.81 USD (60.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.22% (229.81 USD)
По эквити:
16.82% (40.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 73
GBPUSD 6
EURAUD 3
AUDUSD 3
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -102
GBPUSD -9
EURAUD -1
AUDUSD -1
EURGBP 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -771
GBPUSD -358
EURAUD -113
AUDUSD -51
EURGBP 425
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.14 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +68.67 USD
Макс. убыток в серии: -71.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.11 × 83
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
OctaFX-Real7
0.40 × 15
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.24 16:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.21 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 05:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 05:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.15 23:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 11:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aleshabest
30 USD в месяц
-27%
0
0
USD
244
USD
42
0%
86
51%
91%
0.78
-1.23
USD
49%
1:500
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